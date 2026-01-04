教育部表揚品德教育特色學校 深化校園品德文化

輔仁大學-社團迎新博覽會

中國醫藥大學-杏服醫學服務隊寒期原鄉家訪

樹德科技大學-教師節感恩系列手工藝品教學活動

為鼓勵學校推動具特色的品德教育，教育部訂定「品德教育特色學校觀摩及表揚遴薦實施計畫」，並辦理「品德教育特色學校觀摩及表揚大會」，表揚表現優良學校，激勵親師生共同參與，形塑優質的校園品德文化。

此次獲表揚的輔仁大學，整合校內資源，打造溫馨友善、創新多元的學習環境，透過新生「叩門禮」、校慶感恩活動與畢業典禮謝師禮等傳統儀式，深化尊師重道與感恩文化。同時推動通識涵養課程，包含大學入門、人生哲學與專業倫理，結合社區服務實作，培養學生人文素養與服務精神。

在課程之外，輔仁大學也跨單位辦理多元品德教育活動，全人教育課程中心推動倫理個案分析與微電影競賽；服務學習中心舉辦永續發展講座；臺灣偏鄉教育關懷中心結合企業與基金會資源，長期投入偏鄉學童教育關懷。學生事務處則透過社團領導培訓、文化參訪與特教體驗等活動，並辦理學生代表改選與研習，提升公共參與能力與民主法治素養。服務性社團深入偏鄉與矯正機構，在助人過程中培養學生同理心、領導力與社會責任感。

中國醫藥大學則以「全人教育」為願景，透過醫藥專業服務學習課程與多元活動推動品德教育，培養學生在專業抉擇中的正向價值判斷。學校鼓勵學生參與基層健康促進、醫藥與營養衛教、長照關懷及偏鄉服務，讓學生在實踐專業所學的同時，深化社會責任意識。近年更將永續發展理念融入學習與服務中，如社區藥學服務推廣正確用藥、資源永續與健康促進，回應社會與環境需求。

教育部表示，未來將持續推動「品德教育促進方案」，鼓勵各校結合地方與校本特色，透過跨教育階段、社區與民間團體合作，實踐「自發、互動、共好」精神，培育具備品德、教養、感恩、法治、廉潔與人權素養的現代公民，讓品德教育由校園延伸至家庭與社會，促進社會良善發展。

