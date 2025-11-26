教育部表揚績優校安 肯定積極投身校園安全

記者劉昕翊／綜合報導

為肯定全國大專校院校安人員積極投身校園安全工作，教育部今（27）日在嘉義縣辦理「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮，表揚17名績優人員，並頒獎予15名服務年資超過15年的資深優良校安人員。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝於表示，因應教官離退，校安人員工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域，期望未來能有更多優秀人才加入校安人員的大家庭，共同為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。

此次共有34名績優校安人員進入決選名單，從中選出17名績優人員接受表揚，其中，馬偕醫學大學葉瀚陽服務10年，協助多起校內重大校安事件及各項評鑑與研討會，展現高度責任感及危機處理能力，主辦之交通安全業務評鑑甲等、擔任校安訪視委員，並榮獲校內績優人員殊榮。

德明財經科技大學黃力服務18年，擔任校安中心主任暨生輔組長，於96年10月任職校安人員迄今，校安工作經驗豐富，熟悉校內事務，任何緊急突發事件均能當機立斷有效處理，曾獲教育部友善校園優秀學務人員獎、傑出學輔主管獎及任滿7、12及15年資深續任生輔組長獎，帶領學校校安團隊持續成長，深獲佳評及長官信任。

時代不停變化，校園安全維護工作及學生事務更加多元。教育部指出，除透過「大專校院績優暨資深優良校安人員」表揚活動，向全國辛苦的校安人員致謝，並期待更多的有志之士一起加入推動校園安全工作的行列。

