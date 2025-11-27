教育部表揚17校安人員 取代教官成校園防護力量

（中央社記者陳至中台北27日電）教官逐步退出校園後，校安人員成為校園防護的主要力量。教育部今天在嘉義縣表揚17名績優人員，肯定投入交通安全、防制藥物濫用、房屋租賃等服務，幫學生解決生活的大小事。

教育部在嘉義縣舉辦「大專校院績優暨資深優良校安人員」，表揚17名績優校安人員，以及服務年資超過15年的資深優良人員。

服務於台南大學的劉碧鈴，長年投入學生輔導和校安外，也擔任「南大親善大使團」的指導老師，連續5年帶領學生參與國慶大典禮賓接待，獲得校方肯定。

服務於南台科技大學的關長順，帶領學生志工深入中小學推動反毒教育，連續8年獲教育部「防制學生藥物濫用」績優大專校院殊榮。他也陪伴多名高關懷學生，發揮專業能力，為「校園零毒品」的目標持續努力。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝表示，因應教官離退，校安人員逐漸取代軍訓教官成為校園安全防護的主要力量，工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域。

吳林輝期許未來能有更多優秀人才，加入校安人員的大家庭，共同為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。（編輯：管中維）1141127