教育部補助公立幼兒園餐點費 守護幼生營養

▲教育部自113學年度起，全面協助各直轄市、縣市政府調升公立幼兒園餐點費數額。（圖／教育部）

[NOWnews今日新聞] 為提供幼兒更豐富且營養均衡的飲食，並如實反映物價及食材採購成本，教育部自113學年度起，全面協助各直轄市、縣市政府調升公立幼兒園餐點費數額。透過中央與地方的預算挹注，確保幼兒在園內能享用營養均衡、高品質的餐食。114學年度持續投入約4億元，其中由教育部國教署補助3.5億元，透過經費挹注，展現政府保障對幼兒營養的關注。

國教署指出，幼兒飲食與身心發展密切相關，將持續從制度與資源兩端著手，建立完善的幼兒園供餐機制。除明定餐點供應原則與營養基準，提供各園所實務依循外，也透過經費挹注，協助各直轄市、縣市政府落實相關規範，讓幼兒在校園中獲得穩定且適切的飲食照顧。

另外，國教署也持續補助各直轄市、縣市政府，配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員於園內製備餐點，兼顧食品安全與營養需求。114學年度將延續相關補助機制，補助廚工1,702人，經費約2.55億元，強化幼兒園自主供餐能力，提升整體餐點品質。

考量各地區生活成本與食材採購條件不同，現行餐點費以一般地區每日95元、偏遠地區每日105元作為參考基準，並授權各直轄市、縣市政府依物價水準與實際需求彈性調整，以確保供餐運作順暢。

國教署強調，將持續掌握各地供餐執行情形與物價變化，適時滾動檢討相關配套，透過制度精進與資源支持，讓公立幼兒園餐點兼具品質、營養與穩定性，為幼兒健康成長奠定良好基礎。

