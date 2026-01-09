教育部補助台灣愛樂種子協會 10年成果周日分享

大合照

《Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫》公益提琴課程

為了落實藝術教育平權，教育部自106年起補助社團法人台灣愛樂種子協會，推動《Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫》，透過募集樂器、提供師資、規劃完整課程及辦理公益提琴課程，提供弱勢及偏遠地區學生音樂學習機會。為了展現計畫執行10年的豐碩成果，這周日(11）下午2時於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢10：十年聲根公益提琴課程成果分享會」，邀民眾免費索票入場，可洽愛樂種子(02)8942-3921。

悠揚的樂聲，出自《Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫》孩子們之手，原來愛樂種子的名字源自委內瑞拉知名的「El Sistema」音樂教育理念，強調音樂不只是藝術，更是「音樂社會運動」，讓孩子們在學習提琴的過程中，不僅習得技藝，培養出努力不懈與團隊合作的精神。

參與計畫的學生分享，因為有台灣愛樂種子協會，他才有機會學習樂器。<p>教育部表示，教育部自106年起支持這項計畫、招募專業師資，至今服務新北市及桃竹苗地區近60所學校、超過4160堂分部課及376堂弦樂合奏課，累積近 5萬0,899人次，為資源相對匱乏的孩子們提供穩定的音樂學習環境。

這次成果分享會適逢計畫推動10週年，演出陣容匯聚來自全臺灣14個分部課與3組弦樂合奏團的中小學生，曲目涵蓋經典古典音樂與臺灣在地歌曲，像是Yasushi Akutagawa:TRIPTYQUE for String Orchestra、Handel:The Arrival of the Queen of Sheba, Mov.4及多首膾炙人口、展現臺灣文化底蘊的經典曲目。