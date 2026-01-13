教育部補助各縣市共4.08億 上千所中小學推雙語生活化

〔記者林曉雲／台北報導〕雙語學習從課程逐步走進校園日常，成為孩子在學校生活中可以自然使用、持續累積的重要能力。教育部自114學年度起整併相關雙語措施，推動「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，補助全國22縣市經費共計4.08億元，引導學校依各自特色，將雙語融入校園情境、行政運作與學生活動，全國已有1049所國中小學參與，陪伴學生穩健培養雙語溝通能力與國際視野，115學年度將持續深化推動。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，雙語不再侷限於教室內的學習內容，而是自然流動於校園的各個角落，從行政溝通、學生活動到日常互動，形塑師生共學、彼此支持的校園氛圍，讓語言真正成為孩子「每天都用得到」的學習工具，展現2030雙語政策邁向深化落實的重要進程。

蔡宜靜也表示，為支持學校穩健推動雙語生活化，國教署蒐集各校實務經驗，並透過專業團隊陪伴、資源挹注與交流機制，陪著學校一步一步前行，以共識會議提供溫暖且多元的實踐範例。

台南市西門實驗小學長期推動雙語，將雙語自然融入行政運作與校園生活，從晨間雙語廣播、朝會英語口令，到學生以雙語介紹學習成果、接待訪賓，讓語言在校園中自在流動，校方表示，秉持「帶起每一個孩子」的信念，鼓勵學生化身多語解說員，並走進社區協助營造雙語環境，將學習的溫度與國際視野，溫柔地延伸到校園之外。

高雄市福山國中則以「營造雙語生活，迎向未來社會」為發展願景，校方說明，結合校園布置、課程活動與數位資源，打造貼近學生生活的沉浸式雙語學習情境，透過雙語有聲書與學生雙語影音創作，讓語言學習與科技素養相互交織，並藉由雙語闖關活動、健康操及親子園遊會，讓雙語學習自然延伸到家庭與社區，學生在實際導覽與交流中，逐漸累積自信，化身國民外交小尖兵，在真實情境中勇敢開口，展現屬於自己的學習光芒。

