教育部補助臺科大成立電動車基地 打造產業人才國家隊

教育部楊玉惠司長與經濟部龔明鑫部長試乘鴻華先進捐贈的電動車(教育部提供)

臺科大多元化智慧車輛系統即時驗證平臺(教育部提供)

臺科大智慧狀態監診實驗室實作(教育部提供)

臺科大車隊實作與馬達驅動實驗室(教育部提供)

教育部今天(22日)在國立臺灣科技大學華夏校區舉行「智慧電動車產業人才及技術培育基地」，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，打造八大專業實驗室做為實作空間，可進行產業關鍵技術研究、模組開發與系統測試，同時提供學生從課程學習、實驗操作、車輛改裝到參與國際競賽的完整實務歷程，為我國培育具備電動車高階研發能力的人才。

經濟部部長龔明鑫、教育部技術及職業教育司楊司長玉惠、臺科大校長顏家鈺、各盟校代表及多位業界領袖都出席揭牌典禮。這是教育部自112年至114年，透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」重點補助臺科大成立的區域型電動車人才培育基地，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，包含建構電池應用、動力系統測試、智慧電控整合、人工智慧感測、邊緣運算、人機互動、智慧能源管理等八大專業領域。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠表示，「區域產業人才培育基地」計畫自民國111年執行至114年，預計投入24億元預算，目標是在全國建置20座人才培育基地，目前已全數完成。

楊玉惠司長表示，電動車是一個複雜的跨領域產業，難由單一學校獨立完成電動車的系統開發，因此建置四個基地，由臺科大負責「電力系統」與「能源電池」研發，明志科技大學聚焦於關鍵的「能源電池」技術，雲林科技大學負責「座艙」與「自駕系統」開發，崑山科技大學則專攻「晶片」與「充電」相關技術。透過這四所基地串成跨校聯盟，建構一條龍的人才培育體系，由臺科大擔任領頭羊，讓資源有效共享，帶動整體產業前行。

臺科大校長顏家鈺表示，人才培育基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整的學習訓練，藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力，進而成為推動臺灣智慧車輛產業發展的重要力量。

教育部表示，針對電動車產業不同技術應用，教育部自112年起已陸續核定臺科大、明志科技大學、國立雲林科技大學、崑山科技大學設置人才培育基地，形成臺灣智慧電動車產業的人才國家隊。以臺科大基地為例，已有超過900位學生選修電動車相關學程，同時培育超過150位跨校種子教師，拓展人才培育的廣度與深度。

教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」自111年起已經補助16所大專校院設置20座國家重點產業人才培育基地，包含臺科大智慧電動車動力系統技術人才培育基地在內，目前已有電動車基地、低軌衛星通訊基地、能源電池基地等15座正式啟用；114年起教育部聚焦五大信賴產業人才培育，持續協助技專校院擴大教學場域、充實跨領域師資及課程，為臺灣產業培育優質人才。