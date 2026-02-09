教育部補助476間偏鄉幼兒園 打造在地文化課程

（中央社記者許秩維台北9日電）為落實教育平權並關懷偏鄉及離島幼兒，教育部114學年推動支持服務輔導計畫，補助13縣市、476間幼兒園，經費共新台幣1400萬元，協助地方政府結合在地文化，打造多元化學習課程。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，希望透過支持服務輔導計畫，陪伴偏鄉與離島地區的教保服務人員共同成長，並藉由巡迴輔導教授及輔導員的專業投入，提供長期且系統性的協助與引導，並促進幼兒全人發展。

廣告 廣告

屏東縣政府結合教保輔導團辦理「支持服務輔導」，以屏東縣長榮百合國小附幼為例，幼兒園教師運用在地文化，設計貼近幼兒生活經驗的課程，並發展「三石共構」（生態、社會、文化）的特色課程，展現幼兒園與部落共構學習模式，獲教育部教學卓越金質獎肯定。

宜蘭縣政府也推動幼兒園「支持服務輔導」，整合多元資源與跨專業合作，例如宜蘭縣南澳國小附幼結合部落耆老、青年、文史工作者，共構「小泰雅山中記」主題課程，將部落知識與在地生活經驗融入教學，延伸至家屋、小米、祈福、紋面、織布等文化主題。（編輯：吳素柔）1150209