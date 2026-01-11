教育部要苗縣府自籌經費蓋學校 鍾東錦氣炸
苗栗縣長鍾東錦為了總統賴清德競選時政見「桃竹苗大矽谷」卯足全力準備，積極規畫增加、新建國中小學，來因應大矽谷帶來新生人口所需教育資源，向教育部國教署申請興建2所國中小學及頭份國中增班案。近日卻接到國教署函覆，以總預算卡關立院及財劃法修正等理由，要求未來縣府新建校舍工程，由縣府自編預算支應，讓鍾東錦為教育部將教育議題掛上政治惡鬥，不禁氣結。
總統賴清德在競選總統到苗栗縣拉票時，不只一次說要推動「桃竹苗大矽谷計畫」讓苗栗縣長鍾東錦信以為真，待賴清德就任後全力規畫苗栗縣頭份市、竹南鎮及後龍鎮等多筆土地，當做大矽谷計畫預備用地。甚至，鍾東錦還考量到大矽谷計畫成形後將帶來許多新人口進駐頭份市及竹南鎮，因此，指示教育處規畫了頭份國中增建教室第2期計畫、文中三用地新建30班規模國小，以及利用文中七用地興建新國中等做因應。
不料，這項大計畫自從113年9月由行政院通過規畫草案後，至今仍紋風不動，鍾東錦多次喊話賴總統應會實現競選政見，但都像是打了水漂一樣，毫無回應。
更令鍾東錦失望的是近日教育部正式函覆苗栗縣政府，直接要縣府未來籌建新校舍時，「未來請地方政府以自編預算方式持續推動校舍新建工程」換句話說就是教育部不再補助蓋新校舍經費，要縣府自己看著辦。
教育部的回文中表示，「教育部國教署自114年起補助竹竹苗地方政府所轄公立高級中等學校辦理『因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫』，且115年國教署亦已編列相關經費，以改善其教學環境及充實設施設備需求。惟立法院尚未通過115年預算，後續俟相關經費審議通過後，再另案協處。115年度起，因應「財政收支劃分法」，中央與地方經費結構大幅調整，爾後地方政府經費相對充裕，未來請地方政府以自編預算方式持續推動校舍新建工程。」
明明是為了考量未來新生學子就學教育資源的籌辦，教育部卻將「百年樹人」的教育議題，染上濃濃的政治惡鬥色彩，也讓鍾東錦為之氣結。
