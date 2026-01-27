教育部試辦大專校院清寒優秀學生勵學獎學金

教育部試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫

教育部宣布將於 114 學年度試辦「大專校院清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，預計提供 8,000 個名額，旨在獎勵在困境中仍展現卓越學業表現的學子。獲獎學生每月可領取 8,000 元或 10,000 元獎學金，114 學年度試辦期間共發放 9 個月，每人累計最高可獲 9 萬元補助，首批獎金預計於 115 年農曆春節前入帳。

本項獎學金採取「經濟不利」與「成績優異」雙重標準。對象需具備學雜費減免或弱勢助學補助資格，且學業成績位居班級前 30%、操行成績達 80 分以上。與傳統助學金不同，此計畫不採學生申請制，而是由各大專校院透過校務研究（IR）資料庫主動比對，找出符合條件的學生並綜合考量其家庭現況與特殊成就後擇優核發。

技職司楊玉惠司長說明試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫

相較於過往以「學期」為單位的補助，此獎學金改採「學年度」核發，提供長期且穩定的支持。教育部目前已核定各校名額，並將視 114 學年度的試辦成效進行滾動式修正，作為未來正式實施辦法的參考依據，期盼藉此協助清寒學子減輕經濟負擔，專注於高等教育階段翻轉人生。

詳細資訊請參閱教育部：https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=ED47A4E487C8B8B9