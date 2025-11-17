教育部試辦EMI免試托福 全球非英語母語國家首例

教育部今（17）日舉辦「大專校院學生雙語化學習計畫」記者會，啟動「EMI免試托福試辦計畫」。未來學生在臺灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，申請到合作美國大學就學，即可豁免托福成績，臺灣將成為全球第一個非英語母語國家獲美國頂尖大學正式採認EMI修課成果的國家，打破美國大學過往僅對英語系國家或新加坡提供豁免的慣例，象徵臺灣 EMI 教學品質與雙語教育推動5年的成果已獲國際信任。

國立中山大學應數系大四學生傅冠文，以流利的英語介紹自己在全英語授課（EMI）課程中的所學與收穫。

教育部部長鄭英耀表示，這次試辦由教育部與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）合作，參與學校包括亞利桑那州立大學（ASU）、紐約大學（NYU）、哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）及馬里蘭大學（UMD）。4校皆為美國具代表性的優質大學，願意以學生在臺灣的全英語授課學習成果作為語言能力依據，顯示我國在 EMI 課程設計、教師增能、品保制度與學生表現上的努力，已獲得國際大學肯定。免試制度也將使有意出國進修的學生無需額外準備托福，減輕時間與金錢負擔，更能以真實課堂表現展現能力。

學術交流基金會與美方大學代表說明試辦計畫，教育部指出，目前試辦學校為4所雙語全校型標竿大學─國立中山大學、國立成功大學、國立臺灣大學及國立臺灣師範大學，未來希望能拓展到全臺其他大學。會先由這4所臺灣的大學共選送8名學生 明年(115年)2月到美國4校交流，藉以確認臺灣EMI課程學生的適應情形，之後美國4所大學會再與臺灣這4所大學確認將開放多少名額讓這4校EMI課程學生可以免試托福到美國升學。

教育部表示，自110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」以來，我國已逐步建立完整的 EMI 課程品質機制、教師專業支持與學生學習環境，促使雙語教學從改革邁向制度成熟。這次免試托福合作，更象徵5年來的基礎建設與教學成果獲國際肯定。未來教育部將持續深化雙語學習環境、擴大國際合作、提升大學國際化能量，打造更具國際競爭力與吸引力的高等教育體系。