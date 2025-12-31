教育部調漲教師鐘點費 20%創歷年最大幅度！工會：盼有制度化規範

教育部外觀。李政龍攝



教育部今（12/31）日宣布，將調漲教師鐘點費與導師費等相關待遇，預估約有30萬名教師受惠。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，此次鐘點費調整幅度達20%，為歷年最大幅度，工會對政策方向表達肯定，並期盼未來能進一步建立制度化調整機制。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，相較於2022年僅約5%的調幅，此次調整展現教育主管機關的政策誠意，國小、國中及高中教師鐘點費皆有明顯提升，堪稱送給教育現場的重要新年禮物。她表示，這次調整不僅讓代理教師、代課教師與正式教師同步受益，也有助於改善校內教師分擔鐘點授課時的實質回饋，對於緩解教師人力不足與提升教育職場吸引力，具有正面助益。

黃湘仙進一步分析，鐘點費與導師費水準，直接影響教師是否願意承擔額外授課時數與導師工作。此次調整，補足長期被忽視的鐘點授課與導師責任價值，對於各校招募代課教師與彈性調整人力配置，均有關鍵影響，也能提供更具吸引力的薪資條件。

不過，工會也回顧歷次調整指出，教師鐘點費上一次調漲已是 2022 年，幅度約 5%，再往前則追溯至 2018 年，顯示相關津貼長期追不上物價上漲速度。此次一次性大幅調整，某種程度也反映過去多年累積的薪資落後問題。

因此，黃湘仙呼籲教育部，應進一步研擬制度化規範，建立教師鐘點費與物價指數（CPI）連動的定期調整公式，讓鐘點費與導師津貼能隨整體物價水準穩健成長，避免再度出現多年未調、一次大幅補漲的結構性問題。

工會強調，穩定且可預期的薪資調整制度，才是留住教育人力、提升教學品質的根本。期盼教育部持續與教育團體對話，為台灣教育人力打造更具吸引力與永續性的制度環境。

