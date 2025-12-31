教育部調高導師費、鐘點費 教團予以肯定

教育部今天(31日)宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費以及增訂教師行政工作獎金，並追溯至9月1日起生效。對此，全國教師工會總聯合會(全教總)以及全國教育產業總工會(全教產)都給予肯定，不過全教總呼籲未來調薪能法制化，而全教產則認為還有進步空間。

全教總指出，教育現場亟需正向支持，雖是遲到許久的待遇調整，全教總仍正面看待。不過全教總呼籲私立學校待遇要比照公立學校，確保教育場域的勞動條件能一致；而幼兒園內不論身分別，教保費與導師職務加給，均應按實際從事狀況支付。另外如教師專業加給也要同步調整，還有行政減量仍待跨部會協作等。全教總呼籲教育部全面檢討，大幅調高學術研究加給與各項職務加給，並建立定期調整機制，以提升教師士氣與教育品質。

全教產則認為導師加給應該至少到新台幣6千元以上，且應該隨物價指數調整；另外行政工作獎金要50班以上的主管校長才達新台幣2千元，但全國只有40校達50班以上，但公文下來不論大小校都要處理，這樣的級距計算對基層教師並不公平。同時完全中學的行政量也被忽略，全教產對教育部長期忽略完全中學的基層教師，深表遺憾。(編輯：宋皖媛)

