教育部識字金銀島平台41萬人次使用 有小學生用一學期識字量大增

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助學生透過練習提高識字量，教育部與高雄師範大學合作，高師大閱讀評量與教學研究中心研發「識字金銀島」平台，整合識字量測、分級練習與教學應用，提供師生運用，目前已收錄逾5000個常用字，全國中小學生皆可透過教育雲OpenID或縣市教育帳號免費登入，最新統計至114學年度第1學期，全國累計使用人次已突破41萬人次，有國小學生一個學期識字量從1000多字增至3000多字。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，「識字金銀島」識字學習平台今(2025)年首次參與台灣閱讀節，今(6)日於中正紀念堂「博物嬉遊島」展區開放現場操作，邀民眾親自感受識字練習，在看似細微的日常中，悄悄累積成孩子面對閱讀與學習的力量，現場將以平板呈現平台介面，可清楚看見識字量的變化。

教育部自2015年起推動「國民中小學識字能力評估計畫」，委託高師大辦理，透過長期資料追蹤了解學生的識字與閱讀發展。

新北市文德國小王姓學生，在112學年度初的識字量僅約1000多字，每次閱讀文章時都顯得有些吃力；在平台的量測與練習中，他從認字、拼讀到反覆辨識，慢慢找回節奏，紀錄顯示他在「學習島嶼」單元累積超過1萬4000分、練習近3000個字，到了第二學期末，識字量已到3000多字，每個熟悉起來的字，都讓他在課堂發言與閱讀時多了幾分自在，家長每天陪他10分鐘，感動地表示，看到的不只是孩子識字量增加，而是他願意再讀下一段的勇氣。

蔡宜靜表示，識字能力是閱讀理解、語文素養與跨領域學習的起點，也是12年國教課綱重視的重要能力之一，識字金銀島以「量測—練習—回饋」的循環，讓孩子能依個別節奏前進，也協助教師掌握班級程度，讓教學不再只依感覺，而能建立在明確的資料之上，教育部將持續運用識字能力評估資料，作為發展閱讀教育、提升語文素養與規劃教學策略的重要基礎，讓孩子都能在語文世界中找到屬於自己的步伐。

