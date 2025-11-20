教育部輔諮中心行政督導會議 強化心理輔導服務

記者劉昕翊／綜合報導

教育部國教署因應學生輔導法規定設置「學生輔導諮商中心」，為精進輔導行政與服務品質，日前委由國立彰化高中辦理在宜蘭舉行「輔諮中心行政督導會議」，邀集承辦教育部輔諮中心業務學校之校長及輔導主任共同參與，計有35人參加，於今（21）日圓滿結束，盼透過實務經驗分享及專題討論，達到相互交流與專業增能。

會議邀請精神科專科醫師及臨床心理師進行專題講座，講座以「特殊個案處遇」為主軸，聚焦在學習醫學理論與輔導介入策略，內容結合臨床醫學專業觀點與教育現場需求，設計「慣性自殘個案的處遇」、「困難個案爆發性行為的處理策略」及「校園緊急事件的處理流程」3大核心課程。

廣告 廣告

講座強調理論與實務並重，透過背景知識講授、案例分析與個案研討，協助輔諮中心人員掌握新知與學習輔導技術操作，日後輔諮中心透過團體督導、聯繫會議，可將所學推動至轄下學校的輔導單位，建構及落實「早期預防、即時介入、持續心理支持」的輔導精神。

此外，會議間，國教署也與各承辦學校進行座談及經驗交流，協助輔諮中心解決輔導工作實務問題，以精進業務推動效能，共同建構更完善的學生輔導支持體系。國教署表示，因學生問題日益多元複雜，透過每年行政督導會議，期盼強化輔諮中心團隊在輔導行政與校園輔導工作的專業判斷與決策能力，持續為學生提供更周全的輔導與支持服務，攜手守護學生心理健康。

為精進輔導行政與服務品質，教育部國教署日前委由國立彰化高中辦理在宜蘭舉行「輔諮中心行政督導會議」，並於今日圓滿結束。（教育部提供）