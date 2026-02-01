教育部辦理國立大學校長交接 高科大第三任校長接受聘書

教育部28日舉行國立大學卸新任校長聯合交接典禮，包含國立高雄科技大學在內一共有四校參與交接典禮。高科大邁入合校第九年，今日由首任校長楊慶煜以及在2 月1日就任的第三任校長吳忠信，共同出席教育部交接典禮，交接典禮簡短隆重，也正式揭開高科大學校發展的新篇章。

教育部舉行國立大學卸新任校長聯合交接典禮，在教育部長鄭英耀(中)見證下，國立高雄科技大學首任校長楊慶煜(左)將印信交給第三任校長吳忠信(右)。

教育部長鄭英耀例舉台灣在咖啡、威士忌、可可、麵包等非本地主要作物、主食等領域的世界冠軍為例，勉勵所有新任校長，承擔重任，為國家培育各領域的佼佼者，讓台灣在缺乏天然資源的條件下也能事事拔尖贏得世界的目光。鄭英耀特別以當前AI科技驅動人才及產業轉型的現況，期許高教端投入資源因應未來挑戰，也鼓勵各校加強人才跨域能力的養成，使未來人才資源能夠在任何產業充分發揮能量。

今日一共有四校由新任校長宣示就任，包括高科大、北科大、澎科大、高餐等四校。右二為高科大校長吳忠信宣示就職。

今日一共有四校由新任校長宣示就任，包括高雄科技大學校長吳忠信、臺北科技大學校長任貽均、澎湖科技大學校長李文熙、高雄餐旅大學校長方德隆，另嘉義大學校長林翰謙則為續任校長。高科大將在2月1日(日)舉行第三任校長就職典禮「躍動高科，共創卓越」，將是南台灣高等教育界在過年前最重要的活動。