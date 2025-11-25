教育部辦「總統盃AI素養爭霸賽」 11/28總冠軍賽登場

教育部表示，「114年度總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽預選賽結果，今天（25日）在競賽官網正式公布。這些隊伍將代表各自縣市，於11月28日（星期五）齊聚臺南市，共同角逐全國總冠軍的最高榮耀。這場賽事不僅展現十二年國教AI素養的推動成果，更為培養國家未來AI人才儲備能量。競賽資訊與晉級隊伍，可查閱官網。

教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍表示，這項競賽由教育部主辦、臺南市政府教育局承辦，來自全國各縣市的國中小AI程式設計菁英隊伍，歷經全國同步AI模型訓練、程式審核及預選賽等競賽過程，各組晉級名單終於出爐。

廣告 廣告

教育部指出，這次競賽規模盛大，共設有國小一般組、國小偏鄉組、國中一般組、國中偏鄉組及表演組等五個組別。來自全國22縣市、共計150支隊伍、超過300名國中小學生，於11月17日同步在全國各縣市會場，利用會場提供的電腦設備及競賽遊戲工具，進行AI模型訓練與程式設計。考驗選手們對AI機器學習架構的理解、程式邏輯思維，更考驗他們的團隊合作和快速解決問題能力。

選手訓練後上傳的AI程式與模型，須通過評審小組審核，確保程式符合競賽規範。通過審核的模型才能進入預選賽，由隨機兩組隊伍訓練的AI模型進行對戰，獲勝者晉級，敗者則落入敗部復活賽持續對決，直到最終產出晉級總決賽的隊伍數為止。

教育部近年來積極推動中小學AI教育，期望透過此類競賽活動，讓學生能結合遊戲熟悉AI機器學習的架構，從實作中深化對AI素養的理解。同時，藉由全國性的競賽交流，進一步拓展學生的AI視野，激發對學習AI的興趣。