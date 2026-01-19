教育部辭典找無「曬」字…只有「晒」 網震驚：搞不懂中文了

【緯來新聞網】許多中文詞彙的讀音或寫法，其實與教育部辭典規定的不同，常常讓人覺得意義外。有網友就發現，曬太陽的曬已經改成晒，教育部辭典也找不到，引發一番議論。

教育部辭典找不到「曬」字。（圖／翻攝自教育部《國語辭典簡編本》）

咖啡店「橫山好室-創生工作室」在Threads透露，這幾天在製作新版的導覽DM，察覺一個驚人的事實，原來「曬」這個字已經改成「晒」，教育部的字典也查無「曬」這個字了。



貼文曝光後，掀起熱烈討論，網友都無法接受，「我幾乎不寫晒欸」、「我已經搞不懂中文了」、「天啊太扯了吧，曬就是要風和『日麗』才能曬啊，改成這樣也太令人傷心了吧」、「平常都是用曬」，也有人表示2個字本來就是通同字，很久以前就訂「晒」了。



事實上，過去也有家長在臉書社團「小一聯盟」發文，抱怨「曬」變成「晒」，突破他和太太的想像，「為什麼簡化字、異體字會變成正字了？」貼文同樣引來討論，「我小時候好像也是學『曬』」、「為什麼我們時候都是學曬」、「有學過這個字的都知道有這個字！沒學過的 才不知道有曬字。我以前也是學曬！」



據了解，曬或晒在一般生活使用上沒有任何差別，不過根據《重編國語辭典修訂本》的解釋，曬是異體字，晒是正體字。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

閃兵團請看好！57歲顏志琳胸肌藏不住 「涼山特勤隊」退役說話了

47歲陸明君成正妹女星明燈！屈中恆「女兒傻瓜」包庇做壞事