教育部長喊「醫學院模式」產業＋教授兩份薪

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 以往大專院校與產業合作目前多是採取，技術人才、約聘等方式。教育部部長鄭英耀今（21）日表示，過去教授合作的方式是追求「小確幸」，透過研究經費部分成為教授的零用錢；近期自己要跟科技產業高層見面，思考跟產業合作，是否能比照醫學院，醫師在大學教授有薪水，臨床看診也有報酬。

鄭英耀今出席在屏東科技大學舉辦的「全國大專校院校長會議」指出，面對AI科技快速發展，大學治理不應再「被動等待」政策，而應採取更主動發展，如台大校長陳文章發展的台灣橋梁計畫，邀請國際一流學者來台合作。現在半導體發展下，世界看見台灣的貢獻，人才培育上也應該有更宏觀思維。

鄭英耀表示，提出「類醫學院模式」，主張教授應同時支領科技產業與大學的雙重薪酬，以留住全球競爭下的人才。有教授身份的醫師，在教學領一份報酬，在醫院看診也另有一下水，希望其他產業也可以比照此模式，讓人才不再是技術人才、約聘等，不僅如此只要研究做得好，三年也可以升等。

鄭英耀直言，過去大學產學合作多追求「小確幸」，僅將百萬級的研究經費一小部分納入教授「Pocket money」（零用錢）；應該發展由產業支持基金，本金5000萬、1億元，用利息支撐老師教學研究。他呼籲，大學校長走得比教育部更快，讓教育部從旁協助。

