教育部長拍片鼓勵吃豬肉！葉元之罵：老師荒、校安問題解決了？
教育部今天（8日）下午在社群發布一則短影音，由教育部長鄭英耀率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同入鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬午餐。影片遭網友痛批，國民黨立委葉元之也開罵，「教育部管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」
教育部今天下午發布一條短片，張廖萬堅與國教署長彭富源開會討論，林伯樵批閱公文，鄭英耀與朱俊彰從立法院群賢樓出來，走過斑馬線越過馬路步行回教育部。隨後轉場為4人一起吃午飯，出現控肉飯、滷豬腳、排骨湯等滿桌以豬肉為主的餐點。
鄭英耀以台語說「每天這麼忙，吃飯時間到也是要吃飯」，朱俊彰低頭聞香，也用台語說「水啦！水啦！一個禮拜沒吃，也是會懷念」，影片最後以「你的台灣豬已上工，大吉大利今晚吃豬」標語結束。
影片上架後引來不少網友批評，有網友開罵，「果然只有官才能坐下來好好吃飯」、「竟然全民都要吃豬肉的話，以後老師的薪水都改用滷肉飯來抵好了」、「身心調適假到底是不是詐騙？請回覆！」、「沒有人想看教育部長吃飯，請趕快解決教育現場的亂象」、「何時處理89學生和恐龍家長，整天跟老師對立以後沒老師了」。
對此，葉元之也痛批，台灣現在有人不支持台灣豬嗎？為什麼整個民進黨政府都在呼籲支持台灣豬，連教育部都拍部長、次長一起吃豬肉的影片，管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？
