教育部長鄭英耀回應校事會議修法 (圖)

來自日本奄美大島的大和村，村長伊集院幼一行人近期來到台灣參訪，來到屏東縣內埔鄉時，和內埔鄉簽署友好交流協定，盼深化教育、觀光等多領域的合作關係，在近期迅速升溫的台日友好關係中再下一城。鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮簽署友好交流協定，簽署儀式昨天於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席

自由時報 ・ 4 小時前