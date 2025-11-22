教育部長鄭英耀回應校事會議修法 (圖)

其他人也在看
不甩中國通緝令！沈伯洋現身ICC霸氣嗆：台灣不會怕
政治中心／張予柔報導民進黨立委沈伯洋與范雲近日前往荷蘭海牙，出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，並親赴國際刑事法院（ICC）發聲。面對中國以「分裂國家」為由發布紅色通緝令，他不但沒有退縮，反而選擇站上國際舞台，強調台灣不能沉默，並呼籲民主陣營在全球權壓迫升高的情勢下要更團結。民視 ・ 4 小時前
教團盼校事會議回歸縣市 教長：學校處理較適當
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部昨天預告校事會議相關修法，有教育團體建議回歸縣市處理。教育部長鄭英耀今天說，因涉及教學專業，留在校園比較適當。他並說，希望透過匿名不受理，避免無的放矢的檢舉。中央社 ・ 4 小時前
陳其邁為這事告陳菁徽 他：暴露自己心虛
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（22）日直言，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
屏東四重溪溫泉季開幕 馬戲煙火秀點燃101天暖冬狂歡
「屏東四重溪溫泉季」今晚在四重溪溫泉公園盛大開幕，國際級Focasa馬戲團迎風演出《看見台灣》，融合南島文化與高空馬戲，熱鬧百人踩街隊伍，壓軸煙火秀璀璨點亮夜空，吸引上萬國內外遊客湧入，宣告即日起至明年3月1日，連續101天不間斷溫泉慶典正式開跑。自由時報 ・ 16 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 4 小時前
結合經濟布局外交 林佳龍：地緣政治風險是挑戰亦是契機
林佳龍指出，台灣擁有有雄厚的經濟實力，是拓展外交空間的重要後盾。長期以來，經濟部在各駐外館處派駐人員並與外交部密切合作，協助台灣產業鏈結全球。未來雙部會也將延續成功模式，持續協助產業布局全球、壯大台灣。他進一步表示，在具體作法上，雙部會透過檢視榮邦計畫中...CTWANT ・ 5 小時前
高市府投入原民區自治經費 明年增至3.58億元創新高
立委高金素梅昨（21日）於立院質疑，高雄市政府補助原鄉自治經費低於改制前，犧牲族人權益；對此，高雄市原民會今（22日）打臉說，市長陳其邁投入原民區自治經費，每年只增不減，今年人均預算金額是六都第一，明年自治經費增加至3.58億元更創新高。陳其邁堪稱是歷年來挹注高雄原鄉最多經費的市長，也是親自走訪原鄉自由時報 ・ 4 小時前
台日友好再一樁！ 1500人日本小村與5萬人口內埔鄉締結友好交流
來自日本奄美大島的大和村，村長伊集院幼一行人近期來到台灣參訪，來到屏東縣內埔鄉時，和內埔鄉簽署友好交流協定，盼深化教育、觀光等多領域的合作關係，在近期迅速升溫的台日友好關係中再下一城。鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮簽署友好交流協定，簽署儀式昨天於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席自由時報 ・ 4 小時前
無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中天新聞網 ・ 4 小時前
阿嬤我們來玩遊戲 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶 順利與家人重逢
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名七旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳層徘徊，捷警接獲通報後立即趕赴現場，惟 […]民眾日報 ・ 4 小時前
肯定「鄭黃會」 盧秀燕：都是以大局為重、有新思維的人
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕今天表示，鄭、黃都是以大局為重、有新思維的人，相信他們會為藍白合作、為國家帶來新契機。中時新聞網 ・ 4 小時前
揭中共對台3面作戰！沈伯洋、范雲赴荷蘭促國際聯手護和平
民進黨立委范雲及沈伯洋遠往荷蘭海牙，明晚（23日）將代表民進黨出席國際自由聯盟執委會。民進黨今（22日）預告，兩人將分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。自由時報 ・ 4 小時前
台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
沈伯洋范雲赴荷發表專題演說 盼與盟友守護印太和平
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，立委范雲、沈伯洋代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，談及中共勢力對台灣所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。中央社 ・ 4 小時前
不甩中國紅色通緝！沈伯洋、范雲現身國際刑事法院前 喊話「國際仍有正義」
民進黨立委沈伯洋、范雲近日代表台灣，赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，也亮出兩人在「國際刑事法院」（International Criminal Court, ICC）前的合影，強調「國際仍有正義」。太報 ・ 4 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 4 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 5 小時前