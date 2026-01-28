教育部長鄭英耀訪視苗栗教育現場 推動本土語言、終身學習及校園安全建設

教育部長鄭英耀（左一）訪視苗栗教育現場推動本土語言、終身學習及校園安全建設。（記者江乾松攝）

教育部部長鄭英耀二十七日從上午十時至下午三時偕同教育部團隊至苗栗縣多處教育單位訪視,上午縣府由陳斌山秘書長、葉芯慧教育處長陪同,下午鍾東錦縣長親自陪同,現場並有多位民意代表共同關心,主要目地為實地了解本土語言教育推動、終身學習成果及校園環境安全改善情形。

鄭英耀部長首先前往苗票縣苗票市大同國小,參與幼兒園本土語言(客語)融入教保活動課程，大同附幼自一0三學年度起持續申請國教署「本土語言融入教保活動課程計畫」,長期深耕客語教學,鼓勵幼兒於家庭生活中實際使用客語,促進親子互動與文化傳承,推動成效深獲家長肯定。活動中,部長也與孩子們一同唱客語歌曲,現場氣氛溫馨熱絡。

隨後,部長一行視察大同國小老舊廁所改善規劃,學校於一一四年至一一六年度規劃整修東棟廁所,補助經費為新臺幣(下同)一七六萬六千元整,目前正辦理規規劃設計及審圖作業。後續亦將逐步推動西棟南側一、二樓廁所及南棟一樓低年級廁所改善工程,以解決設施老舊、管線老化及牆面壁癌等問題,提升校園安全與環境品質。

接著,訪視團隊前往苗栗縣樂齡學習示範中心,該中心自一一二年由苑裡鎮樂齡學習優質中心升格為示範中心,同年亦獲得教育部第六屆樂齡教育奉獻獎團體獎特優,長期致力於推廣終身學習,提供創新且優質的樂齡課程,協助高齡者活出精彩與自信。

一一四年度教育部核定補助該中心經費計一八一萬五千七百六元開設八五五五場次,時數共計一千七百五十六小時的課程;一一五年度亦向教育部申請一五0萬九千四百元,預計六一四場次,總時數一千二百四十三小時之課程。為感謝教育部長期支持終身學習活動,中心特別安排學員以非洲鼓表演熱情迎賓,展現熱齡學員的活力與熱情。隨後進行場域實地介紹與中心簡報,鄭英耀部長並與中心師生進行雙向交流,肯定地方深耕樂齡教育、促進高齡者持續終身學習與社會參與的努力。

此外,部長亦關注校園安全與基礎建設議題,竹南鎮照南國小為竹南地區指標性大型學校,全校學生人數達二千零二十六人,其校園周邊安全一直是縣府關注焦點。針對該校北側圍牆出現結構老化,傾斜及龜裂等問題,每逢颱風或強降雨季節,極易發生基礎松動甚至坍塌風險。且由於該路段緊鄰學生每日必經之通學步道,為消弭潛在公共安全隱患,縣府團隊積極介入評估,於今日部長到訪時,特別提出補助需求,期望中央給予相關補助,以確保親師生及社區民眾的通行安全。

最後,訪視六合國小校園整建需求,該校創校已逾八十周年,現有操場跑道老舊破損,排水不良且水溝蓋鋼筋外露,影響體育教學、學生及社區使用安全。隨著新興社區發展、學生人數增加,以及校舍整建與非營利幼兒園啟用,校園運動空間需求日益迫切,?規劃整建300公尺八道跑道、改善排水並增設多功能運動場,提升校園安全、教學效能與社區共享功能。

縣長鍾東錦特地就苗票縣學校校舍興建向部長提出補助需求,包含頭份國中新建教學大樓、照南國中文中七新建教學大樓及頭份文中三新設國小計畫,共計約十六億六千二百六十萬八千元,期望教育部能能協助人口成長之頭份、竹南地區學生校舍新建經費需求,並感謝教育部長期支持地方教育發展,未來將持續爭取中央資源,深化本上語言向下扎根、推動終身學習,並加速校園安全及設施改善工程。

教育部長當場允諾協助大同國小老舊廁所、無障礙電梯經費,苗栗縣樂齡學習示範中心課程經費五十萬元,照南國小園墻及電動門經費,以及六合國小跑道與排水溝經費,並強調未來將持續支持地方政府與學校改善教育環境,兼顧學前教育、本土文化傳承、終身學習推動及校園安全建設,期盼中央和地方攜手打造更優質、友善且永續的學習環境。