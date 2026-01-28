教育部長鄭英耀訪視苗栗縣學校 支持全齡教育

鄭英耀部長訪視苗栗縣大同國小附設幼兒園本土語教學，與幼生樂學習

部長參訪苗栗縣樂齡學習示範中心，與樂齡族分享學習成果

部長訪視苗栗縣竹南鎮照南國小校園安全設施

教育部鄭英耀部長27日前往苗栗縣進行訪視，瞭解學校推動本土語言教學、體育設施、校園環境改善及高齡者的終身學習等重要政策的情形，鄭部長表示，教育部長期投入教育資源，支持從幼兒到長者的「全齡教育」發展，並協助地方政府支持學校打造安全、舒適的學習場域。

教育部國教署表示，持續推動幼兒園本土語言融入教保活動及沉浸式教學課程計畫，並提供補助經費協助幼兒園營造自然的本土語言學習情境，參與園數逐年成長，截至114學年度全國計717園參與本土語言教學計畫，投入補助經費約新臺幣1.25億元，促進幼兒自小紮根學習本土語言與文化傳承。

苗栗縣苗栗市大同國小附設幼兒園，即為多年參與本土語言融入教保活動計畫的一所幼兒園的案例，校園長期深耕客語教學，結合統整性主題課程與多元學習區，每週訂定「本土語言日」，於上、下課與日常互動中讓幼生自然使用客語，並透過播放本土語言童謠與情境布置，營造友善語言環境，讓幼生互助合作與分享中建立語言自信。

國教署表示，為了營造師生安全、舒適且友善的如廁環境，長期以來持續推動公立國中小廁所整修工程，透過中央補助與地方政府合作，系統性改善校園老舊設施，全面提升校園生活品質。為了協助地方政府加速改善學校廁所環境，至113年底中央已補助83.5億元，完成3,660棟校舍廁所改善工程。考量全國國中小廁所數量龐大，教育部已再向行政院申請經費並獲協助，自114至116年將持續協助地方政府改善國中小廁所環境。

鄭部長27日實地前往苗栗市大同國小視察老舊廁所改善成效，並關心校園環境整體安全與品質。針對照南國小圍牆鋼筋外露及電動大門鏽蝕與管線老舊問題，教育部也將協助苗栗縣政府支持學校辦理整修工程，強化校園出入口安全，確保師生通行安全。

鄭部長也前往位於苑裡鎮山腳國小日治後期宿舍群內的苗栗縣樂齡學習示範中心進行參訪，中心除了薪傳苑裡鎮在地的藺編工藝外，也成為苑裡鎮長者培養興趣及技能，自組社團延伸學習的學習好所在，為重要的社區互動學習基地。教育部於各鄉鎮市區成立368所樂齡學習中心，以教育及學習的方式，讓55歲以上的樂齡族及長者，維持健康與活力、拓展多元學習機會、圓夢上大學、翻轉學員成講師，活到老、學到老，精彩後期人生。

國教署指出，為了優化學校體育設施備，提升體育教學品質，教育部近年投入約42.4億元，協助1,536所學校修整建與新建運動場地及充實體育器材設備，另積極向行政院爭取特別統籌分配稅款，專案推動110至113年「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，總經費達73億元，協助975所學校，改善校內運動操場及周邊設施安全，提升體育課程教學品質，維護學生學習權益。

鄭部長也到國立苑裡高中及頭份市六合國小關心2校的運動休閒環境與運動設施狀況，其中國立苑裡高中提供學生多元嘗試不同體育活動的機會，鼓勵學生自主籌組排球社團並積極參與排球訓練活動，學校更於今年度中等學校乙級排球聯賽晉級複賽；六合國小則積極配合校園開放政策，設置運動休閒站，教育部亦補助學校改善球場夜間照明及安全設施，營造友善的校園運動空間。為提供學生適性、多元的運動空間，兩校期盼透過運動操場及周邊設施的改善，提升校內體育教學課程品質。