教育部長鄭英耀走訪國際書展 強調閱讀的重要

教育部鄭英耀部長體驗國家圖書館展區色片

教育部鄭英耀部長與國家圖書館員工合影

教育部鄭英耀部長參觀國史館展區

教育部鄭英耀部長參觀國家圖書館展區

「2026台北國際書展」自2月3日至2月8日盛大登場，教育部部長鄭英耀今天(5日)走訪國際書展，除參觀各大展區外，更強調閱讀是各項學習的基石，也是國家競爭力的核心。鄭部長邀請全國民眾走進書展感受文字及影像重構的魅力，藉由閱讀引領民眾探索新知，讓臺灣邁向學習型社會。

教育部部長鄭英耀曾在多個場合表示，學習不只是在學校與校園內，學習無所不在，是一輩子的事。而書就像一位不會說話的老師，一本好書，常在某個時刻成為成為影響人的力量。

鄭部長也指出，圖書館是社區推動終身學習的重要場域，教育部長期致力於推動全民閱讀，為了讓國人享有最優質的閱讀資源，每年編列至少約新臺幣3,500萬元預算，補助國家圖書館、國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館購置最新圖書與電子資源，確保館藏與時俱進，滿足不同族群從基礎教育到專業研究的需求。

除了挹注經費補助國立圖書館充實館藏之外，教育部也積極與地方政府攜手合作，讓閱讀扎根各個鄉鎮，教育部推動公共建設中長程計畫114年至117年的「Big Maker 全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，四年補助地方公共圖書館經費約29.92億元，優先用於公共圖書館硬體升級、科技應用導入及創新實驗學習空間建置，奠定公共圖書館發展終身學習服務的基礎。而在完善硬體與基礎環境之後，教育部也持續透過「多元閱讀推廣計畫」及「嬰幼兒閱讀推廣計畫」，每年約編列新臺幣4,000萬元補助各直轄市、縣（市）政府推動閱讀相關服務與圖書購置，從學齡前的閱讀啟蒙、校園閱讀素養的深耕，到青壯年與高齡者的跨域學習，與全國公共圖書館緊密合作，讓閱讀力深入社區各個角落，營造友善且充實的全齡終身學習環境。

鄭部長也在書展中參觀國家圖書館「金華藏龍賀興盈」展位，展位透過解謎互動與顏色濾鏡等視覺科技，讓隱藏在牆面內的未來南北兩地重要文獻、手稿圖像重現光影，揭示國圖積極整合南北圖書資源的雄心。