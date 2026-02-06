教育部長鄭英耀錄製新春賀詞 祝福「好運馬上來」

農曆新年即將到來，教育部部長鄭英耀特別錄製新春賀詞，透過教育電臺頻道，祝福所有的教育夥伴們新年吉祥、好運馬上來。

現在是寒假期間，接下來將迎來農曆春節，教育部部長鄭英耀特別錄製新春賀詞，透過教育電臺的頻道祝福聽眾朋友「好運馬上來」。

教育部表示，為了落實教育平權、減輕學生及家庭教育支出負擔，教育部近年持續推動高中職及大專校院各階段之就學支持措施，從學費減免、弱勢學生補助到就學貸款與獎助學金，逐步建構以學生為核心的完整支持體系，協助青年安心就學、穩定發展。

教育部舉例，從高中包含五專前三年免學費、大專學雜費減免與穩定學費、弱勢就學補助、就學貸款支持到獎助學金制度，政府已逐步建構完整的就學支持網絡，未來將持續依實際執行情形滾動檢討，精進制度設計，陪伴青年在學習與發展的道路上穩定前行，為學生職涯與國家未來奠定堅實基礎。