教育部長鄭英耀高教司長廖高賢訪馬偕醫大 肯定辦學特色深化高教對話

教育部鄭英耀部長與高等教育司廖高賢司長，15 日參訪馬偕醫學大學，展現教育部對醫學教育與高等教育發展的高度重視。此次參訪為馬偕醫學大學創校十七年來，首度迎來教育部部長親臨校園，意義深遠。部長及司長與校方針對醫學教育現場的實務挑戰、跨領域人才培育、以及回應高齡化與健康照護需求等議題進行交流，展現政策與校務對話的正向能量。

教育部部長鄭英耀部長與高等教育司廖高賢司長參訪時，與校方主管、各學院代表進行深入交流，並進行校園導覽。（圖／馬偕醫大提供）

對於部長與司長到訪，由馬偕學校財團法人謝大衛書記董事代表董事會致歡迎詞，隨後，由馬偕醫大校長葉宏一致詞並介紹校內出席主管與各學院代表。部長鄭英耀在致詞中肯定馬偕醫大秉持馬偕精神，結合醫學專業與人文關懷，持續深耕醫療與健康專業人才培育，並勉勵學校在高等教育轉型與社會需求快速變動的時代，持續強化辦學特色與教育品質。隨後進行的校務簡報，系統性呈現學校近年在教學、研究、學生學習與中長程發展規劃上的努力與成果，讓部長與司長更深入了解校務全貌。

教育部長鄭英耀（坐者左三）、高教司長廖高賢（坐者左二）參訪馬偕醫大，肯定讓校醫學教育辦學特色，深化高等教育對話。（圖／馬偕醫大提供）

座談時間中，教育部長官與校方主管、各學院代表進行深入交流，針對醫學教育現場的實務挑戰、跨領域人才培育、以及回應高齡化與健康照護需求等議題，交換寶貴意見。隨後，由校長葉宏一帶隊及主管們陪同部長與司長進行校園導覽，實地參訪醫學檢驗暨再生醫學實驗室、視光學系實驗室、大體解剖實驗室，以及聽力暨語言治療教學實習中心，親身了解學校在專業實作教學與臨床導向培訓上的投入與成果。

校方表示，未來將持續在教育部指導下，穩健推動校務發展，深化醫學與健康教育的社會責任，為台灣培育更多兼具專業能力與人文素養的醫療與健康人才。



