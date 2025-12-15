教育部長首訪馬偕醫大 肯定醫學人文教育特色

圖/馬偕醫學大學 馬偕醫學大學15日迎來創校17年來的重要時刻,教育部長鄭英耀首度訪校,對該校結合醫學專業與人文關懷的辦學方向給予高度肯定。

鄭英耀與高教司長廖高賢下午抵達馬偕醫大,受到校長葉宏一及校方團隊熱烈歡迎。鄭英耀致詞時特別讚揚馬偕醫大傳承創辦人馬偕博士精神,在培育醫療人才時不忘人文關懷,並期許學校在高教快速變革中持續深化辦學優勢。

圖說:教育部長鄭英耀首度訪校,對該校結合醫學專業與人文關懷的辦學方向給予高度肯定。圖/馬偕醫學大學 座談會上,雙方就當前醫學教育挑戰、跨領域整合、因應高齡社會照護需求等議題熱烈討論。葉宏一簡報時強調,學校近年在教學創新、研究發展及學生培育都有顯著成果,也規劃完整的中長程發展藍圖。

廣告 廣告

參訪行程中,鄭英耀實地走訪多個專業實驗室,包括醫檢暨再生醫學、視光學、大體解剖等教學場域,以及聽語治療實習中心,對學校軟硬體設備及實作訓練留下深刻印象。

校長葉宏一表示,部長此行是對馬偕醫大的重要肯定與鼓舞,未來將在教育部支持下,持續提升教學品質,善盡醫學教育社會責任,為台灣培育更多優秀醫療專業人才。

更多品觀點報導

馬偕醫學大學攜手中原大學簽署MOU 共創跨域人才培育新典範

馬偕醫大整合多項資源 打造港澳境外生安心留學環境

