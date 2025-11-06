教育部長：年改結束仍有69%退休師月領5萬以上 可保障生活

立法院審議《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，教育部長鄭英耀出席。陳祖傑攝



立法院今（11/6）天排審教師年金停砍相關修正草案，教育部長鄭英耀指出，大部分退休教師在退休後都有不錯的生活，過得依然自得，加上醫療進步，國人平均壽命延長至80幾歲，確實造成一些壓力，所以要進行年改。他指出，目前退休教師平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，足以保障退休生活。

立法院司法法制、教文委員會聯席會議今天併案審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，鄭英耀在會前受訪時表示，再次感謝全國所有退休老師，台灣因為他們過去投入人才培育，讓台灣在各領域人才培育有豐碩成果跟貢獻。

鄭英耀指出，大部分退休教師在退休後都有不錯的生活，有人寄情於山林，有人喜歡走讀，有人含貽弄孫，有人定期跟朋友聚會歡唱，生活都是依然自得。他說，隨著醫療進步，國人平均壽命延長至80幾歲，確實造成一些壓力，之前年改就是看到這樣情況，思考如何讓年輕人有更好工作環境，因此進行年改。

鄭英耀說明，根據目前數據，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%。另根據教育部書面報告，今年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬元，其中約85%每月支領數額高於5萬元，如果所得替代率按原本規劃逐年調降，且不考量 CPI 調整情形，2029年月退休所得平均約為5.3萬元，其中仍有69%每月支領數額高於5萬元，足以保障退休生活。

鄭英耀表示，雖然大部分老師退休後，生活獲得到照顧支持，但是不否認有部分，或極少數人在退休後生活有其他特殊際遇，中央到地方有既有的社福、救濟，都會給予關照。

