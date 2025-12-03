教育部防制詐騙增能研習 提升校園防範力

114年度教育部主管高級中等學校防制詐騙增能研習-大合照

反詐騙研習上課花絮

教育部國教署為了幫助學校瞭解詐騙心理運作模式、手法與類型及相關法律知識，培養校園反詐騙種子師資，返校後運用各項集會或課程時機加強宣導，舉辦2梯次「114年度教育部主管高級中等學校防制詐騙增能研習」，邀集教育部主管高級中等學校及教育部各縣市聯絡處防制詐騙相關業務承辦人參與。

國教署學安組校安科教官杜崇瑋說明，透過辦理防制詐騙增能研習，以專題演講、互動提問介紹相關防詐騙法規及防制策略、案例宣導及經驗分享等方式，讓參與學校同仁深入了解當前詐騙手法與防範措施，提升防詐騙專業知識與技能，保障學生避免遭受詐騙威脅或戕害。教育部已建置詐騙防制專區網站，鼓勵學校運用友善校園週、各式集會時機及多元化方式進行防制詐騙宣導。

教育部指出，十二年國民基本教育課程綱要將「法治教育」納入，包含反詐騙議題，並以部定課程及校訂課程推動，將法律的實體與程序的基本知能等知識涵養，融入跨領域合作的教學。

國教署說明，防制詐騙增能研習是為了協助學員提升識讀社群媒體假訊息及詐騙態樣，現場邀請輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝針對「媒體素養」議題，從學生接觸網路社群媒體角度，解析AI時代大眾媒體應用與影響，尤其部分應用軟體恐使個資遭特定單位蒐集及利用，建議避免任意下載使用；另外，會議也針對「避免學生族群淪為詐騙車手的防範措施」及「防制詐欺及組織犯罪進入校園策進作為」兩大主題，分別邀請行政院打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸、內政部警政署刑事警察局預防科偵查員徐健銘，分別講授學生擔任詐騙車手之樣態、預警徵兆、法律責任及學生較常遭受詐欺犯罪手法、防制作為等案例分享。