教育部預告校事會議修法「3招防濫訴」 鄭英耀：年底前完成

校事會議制度上路後引發「校園濫訴」爭議，教師團體頻頻反映教職員承受無端檢舉與調查壓力。教育部本月21日預告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，刪除匿名檢舉例外規定，並限定校事會議僅審議「不適任教師」案件，期望能從制度面減少濫訴情況。

教育部長鄭英耀今（11/22）日出席在台師大舉行的「中華民國教育學術團體聯合年會」前受訪指出，統計顯示，校事會議過去受理的案件中，有6至7成為不具名投訴，多數並未附上具體事證，卻仍需進入調查程序，導致校園內產生紛擾與不信任氛圍。修法重點之一就是，希望避免無的放矢的檢舉，讓機制回歸以專業判斷為主軸。

鄭英耀表示，校事會議設置的初衷是處理不適任教師，但實務上卻演變為「大小事全送進校事會議」，造成校長、教師與家長團體三方長期緊張，「我們必須要有一個客觀、公正的過濾的機制，不應該容許躲在看不見地方去做無的放矢。」

此次修法也新增「輔佐人機制」，草案規定，學校接獲檢舉後，校長須邀集校事會議的教師代表、家長代表及調查人才庫的專家召開初步會議，先確認是否受理、是否屬於不適任教師範疇，避免所有投訴一律都進行完整調查。鄭英耀認為，此機制能有效分流，提高校園行政效率，也能避免不必要的衝突升級。

部分教育團體建議由縣市教育局處主導校事會議，以減少校長承受的壓力。對此，鄭英耀回應，中小學具備完善的教評會與考核制度，屬於教師專業判斷範疇，相較於規模較小、由縣市主導的幼兒園，不適任教師案件仍應優先由「學校內」處理較為妥適。

鄭英耀強調，草案預計「年底前完成修法公告」，若審查順利，有望提前完成，希望透過這次的修法，徹底改善校園內的互信問題，打造更友善、更健康的教育環境。

