教育部頒發友善校園獎 肯定老師用愛心陪孩子成長

教育部頒獎表揚友善校園卓越學校及特殊貢獻、傑出人員，感謝老師在面對越來越辛苦的教育環境，能持續保持愛心和耐心，陪伴孩子找到自已的方向。

教育部114年友善校園獎頒獎典禮在台鋼科大舉行，共頒獎表揚卓越學校、傑出行政人員、特殊貢獻人員、傑出學輔主管、傑出學務人員、傑出輔導人員、及傑出導師，共22個學校及個人獎項，教育部次長朱俊彰表示，現在校園內面對的挑戰越來越多，因此作為一個老師，相較於過去更加的辛苦，希望教育部可以成為老師的助力跟後盾。

其中獲得卓越學校肯定的臺南市億載國小，校長鄭宇盛用慢煮的茶來形容孩子，他表示，學校的老師會依照學生的不同特性進行輔導。

朱次長表示，很佩服老師可以在第一線，持續用愛心、耐心、信心和家長持續溝通，也期待都能陪伴孩子們，健健康康的找到自已的方向。