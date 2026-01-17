教育部頒發社會教育貢獻獎 期盼正向能量持續傳承

教育部十六日於國立台灣圖書館隆重舉行一一四年度社會教育貢獻獎的頒獎典禮，旨在表彰那些在台灣各地默默耕耘的教育工作者們。這些教育工作者不僅積極推動教育與學習進入社區，還成為穩定社會的重要力量，為台灣的美好未來貢獻了無數心力。今年的頒獎名單中，包括了兩位終身奉獻獎得主、十六組個人獎以及十六組團體獎，涵蓋了多元的組織形式，例如財團法人及社團法人等，展現了社會教育的廣泛影響力。

教育部政務次長劉國偉在頒獎致詞中強調，為了表揚那些在推展社會教育方面作出卓越貢獻的個人與團體，教育部自六十四年起便開始舉辦「社教公益獎」，並於一０六年將其更名為「社會教育貢獻獎」，同時增設了「終身奉獻獎」。這一系列獎項的設立，旨在激勵更多人投入社會教育的行列，共同推動社會公益，讓美好與良善的種子深植於人心，並代代相傳，形成良好的社會風氣。

此次獲得終身奉獻獎的台灣大學地理環境資源系名譽教授林俊全，已在相關領域耕耘超過三十年，並成功將台灣的地景保育及地理教育推向國際新高度。對於這次的榮譽，林俊全謙虛地表示，這是知識份子的責任，他願意與團隊共同分享這份榮耀。

林俊全提到，「作為台大的教授，我認為這是我的責任。正因為有這樣的認知，我們思考如何在自己的領域做出貢獻是非常重要的。其中一個關鍵就是地景保育，三十年前這個概念在我們國家尚且不普及，但對於國民，尤其是在現代社會中，這樣的概念與素養是極為重要的，因此我們應該不遺餘力地推動這一理念。」

此外，另一位終身奉獻獎得主是中華舞蹈學會理事長賴秀峰。她走遍全台各縣市，積極推動全民舞蹈，並舉辦了超過二十年的舞蹈創作比賽，為無數舞者開啟了他們的第一個舞台。

賴秀峰指出，只要身體狀況允許，她將持續推動舞蹈的發展。她說道，「我一生都在舞蹈的陪伴下成長，這段旅程已經超過半世紀。我的感想是，只要我能走動，我就會繼續為舞蹈界服務，推動舞蹈的發展。」

評審委員代表陳德華提到，這次的評選過程非常嚴謹，除了祝賀每位得主成為大家終身學習的典範外，也感謝所有參與社會教育的前輩們，他們不斷為台灣增添新的色彩，使得台灣更加璀璨。這份榮耀不僅屬於得獎者，更是全體社會教育工作者共同努力的結果，期待未來能有更多人加入這個行列，為社會的進步與發展貢獻力量。