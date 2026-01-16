教育部頒社會教育貢獻獎 盼正向能量生生不息

教育部今天(16日)舉辦114年度(2025年)社會教育貢獻獎頒獎典禮，表彰在台灣各角落默默耕耘的教育園丁，讓教育與學習跨出校園，擴散至社區，匯聚成一股安定社會的強大力量，也讓台灣變得更美好。

教育部16日舉辦114年度社會教育貢獻獎頒獎，今年共有2名終身奉獻獎得主，16組個人獎，16組團體獎涵蓋財團法人、社團法人、社區大學、學校及農會等多元組織。

教育部次長劉國偉表示，社會教育非常重要，且慢慢變成顯學，他十分感謝許多企業這些年成立許多優質教育基金會，在各角落、各領域幫助不同程度的社會教育，奉獻出自己的心力，也讓台灣整個環境變更好。

獲得這次終身奉獻獎的台大地理環境資源系名譽教授林俊全，在相關領域已經耕耘超過30年，並將台灣的地景保育和地理教育推向國際新高度。對於這次得獎，林俊全謙虛的說這是知識份子的一個責任，也將榮耀和團隊共享。他說：『(原音)擔任台大的教授我認為他更是責無旁貸，也是因為有這樣認知，讓我們覺得如何在自己領域有所貢獻，是一個非常值得我們去思考的。其中一個就是地景保育，過去我們國家30年前這樣的概念很少，但這樣的概念跟素養，對國民來講尤其對現代社會非常重要，所以我們應該來努力。』

另一名終身奉獻獎得主的中華舞蹈學會理事長賴秀峰走遍全台各縣市推動全民舞蹈，並舉辦20多年的舞蹈創作比賽，為無數舞者開啟第一個舞台。她表示只要走得動，她都會持續推動舞蹈。她說：『(原音)我這一生其實舞蹈陪伴著我可以說從小到大，一直走到現在，也過了半世紀多。我的感想就說只要我能走得動，我還繼續為舞蹈界服務，繼續推動舞蹈。』

教育部最早在1975年就設置「社教公益獎」，歷經傳承與轉型，於2017年定名為「社會教育貢獻獎」。評審委員代表陳德華表示這次評選非常嚴格，除了恭喜每位得主，成為大家終身學習的典範，也感謝所有參與社會教育的前輩們，不斷為台灣添增新色彩，讓台灣更加璀璨。(編輯：沈鎮江)