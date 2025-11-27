教育部鼓勵大專院校設婚育宿舍 教長樂觀其成盼與世界接軌

教育部日前與私立大學討論婚育宿舍的設置與補助，並預計從明年開始施行。教育部長鄭英耀今天(27日)在立法院教育文化委員會表示，台灣不管是碩、博士生或是國際交換學生、訪問學者都有相關需求，他對這項政策樂觀其成，也希望學校要與世界接軌。

教育部日前修正私立學校相關經費核配與申請要點，鼓勵私立大專校院學生宿舍設置「友善婚育房型」，每提供一間就能獲得新台幣5萬元補助。

對於這項政策，教育部長鄭英耀27日表示鼓勵與肯定。他指出，在碩、博士班中，有些有妻兒的學生來自其他縣市，確實需要一些家庭式住宿；此外，不管公私立學校都有許多國外訪問學者或交換學生會攜家帶眷來台唸書，台灣應與世界接軌，因此他對這樣的調整樂觀其成。鄭英耀：『(原音)考慮到台灣高等教育在國際學術上交流移動，彼此這樣可能國際學者或研究生、甚至國內研究生更好的生活支持，這應該要與時俱進。我們樂觀高教司、技職司有這樣辦法協助，也提醒確實要跟世界接軌。』

廣告 廣告

至於大學端的態度，鄭英耀表示，教育部的立場就是鼓勵，希望大家共同合作，教育部也會給予適度的經費支持。他相信未來在台灣高等教育更加國際化的趨勢下，相關需求一定會增加。

鄭英耀並表示，現在台灣許多大學的外籍老師比例也不斷上升，台灣的高等教育要與國際學術交流有更緊密的合作與突破，這部分也十分重要。(編輯：宋皖媛)