教育部「企劃撰寫工作坊」 陪高中青年將想法化成計畫

教育部青年發展署為了鼓勵高中職應屆畢業生勇於跳脫框架，透過真實的場域，培養面對未來的關鍵能力，自明年(115年)推動「青年生涯領航計畫」，已開放報名到明年2月28日，青年申請須提交為期兩年的體驗學習企劃書。為了協助青年釐清學習方向與強化企劃撰寫能力，特別於今年(114年)12月20日辦理「企劃撰寫工作坊」，歡迎有意願申請「青年生涯領航計畫」的高中職三年級學生，即日起到12月10日前上網報名參加。

青年署表示，「企劃撰寫工作坊」全程免費，並提供參加者當日餐點，同時也補助交通費（北北基桃以外），竹苗宜花補助台鐵，臺中（含）以南補助高鐵，臺東及離島補助機票。課程內容包括計畫簡介與企劃撰寫架構導引、體驗企劃撰寫重點與技巧分享，帶領學員了解企劃內容如何具體呈現，以及由學長姐分享的實際經驗，如何從構想到執行，透過兩年探索找到自己的方向。在分組討論課程中，由委員及曾參與「青儲方案」青年陪伴下，學員模擬企劃撰寫步驟，並發表所研擬的企劃書內容。另外學員也可以攜帶自己的企劃書初稿，進行個別指導，提供具體建議與修正方向。

另外，在明年2月1日前若申請計畫青年還有企劃諮詢的需要，也可以在計畫網站申請預約企劃諮詢輔導，每位至多可申請二次，由委員一對一線上諮詢方式，協助申請青年完善企劃書內涵，若青年無法參與工作坊，也可至「青年生涯領航計畫」官網觀看企劃書撰寫教學影片，了解如何撰寫企劃書內容。