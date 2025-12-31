教育部：國中小導師費調升至4千元、鐘點費調漲20% 追溯9/1生效

教育部今天（31日）宣布，國中小導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調升20％。

國中小教師人力長期吃緊，原因之一就是待遇不足，缺乏誘因。教育部今天（31日）宣布，導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調升20％，國小由336元調至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。

教育部今日召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將13年未調升的公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給行政工作獎金1000元到2000元；擴大自願赴偏遠地區教師傷害保險的適用對象。

國高中教師鐘點費30年來僅調升一次，高中從400元調到420元，國中從360調到378元；國小也僅調升2次，從260元調到336元。相較之下，基本工資每小時數額從1996年至今年底，已從64元漲到190元。

對此，教育部表示，兼任及代課教師鐘點費將全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，以實質改善教師授課待遇。

部長鄭英耀表示，這不僅是政府對教育現場核心夥伴的承諾，更是用行動具體支持；行政院長卓榮泰非常關心此事，同意全面提升教師待遇，並追溯自2025年9月1日生效，代表政府對教師價值的肯定和實質支持。