教育部「媒體素養教育資源網」培養全民識讀能力

教育部推動全民媒體素養教育並建置「媒體素養教育資源網」。網站整合教育現場與社會資源，提供學生、教師及一般民眾多元且實用的學習內容，協助使用者理解媒體如何運作、資訊如何被生產與傳播，並在接收訊息時具備思考、分析與判斷的能力。教育部期盼讓媒體素養融入全民的基本生活。

教育部指出，對授課教師而言，「媒體素養教育資源網」以貼近日常情境為核心，網站內容涵蓋媒體教學資源、數位教材、教案設計及學習活動資訊，協助不同身分使用者依自身需求取用。平臺提供多樣化的教材與教案，內容包含：媒體識讀的基本概念與實例、假訊息與誤導性內容的識別與查證策略、社群媒體與網路文化的理解，以及多元文本的分析方法。相關資源可免費下載，方便教師融入課程，也能作為學生與家庭進行媒體討論與學習的參考。

除了教材之外，資源網也是民眾獲得媒體素養教育的知識庫，資源網整合多項數位課程與線上學習內容，協助民眾循序建立媒體判讀能力。課程主題涵蓋假新聞與謠言辨識、數位媒體的批判思考，以及社群平臺資訊識讀技巧等，讓學習者能從新聞、社群貼文、短影音與廣告等日常媒體內容出發，理解資訊背後的立場、目的與可能風險。平臺同時定期更新媒體素養教育相關的研習活動、教學成果與趨勢資訊，促進社會各界共同參與。

「媒體素養教育資源網」建有影音專區，其中「用更溫柔的方式，看見孩子與社群網站的距離」短影音，從青少年視角出發，點出孩子使用社群往往源於「想被理解」與「同儕歸屬」的需求。藉此呼籲家長，面對孩子的數位行為，建議以「陪伴」與「對話」取代責備，試著去瞭解孩子在看什麼、覺得哪些內容有幫助 ，讓理解成為培養家庭中媒體素養教育的堅實且安全的力量。

教育部強調，媒體素養教育核心目標，在於協助民眾正確接收、分析與判斷媒體訊息，降低誤信與受騙風險，並培養理性思考與負責任的媒體使用態度。「媒體素養教育資源網」適用於學生、教師、家長與終身學習者。