教育部「學海計畫」公布第二梯次核定名單 明年更助弱勢生出國

「學海計畫」是教育部為了鼓勵國內大專校院學生赴海外研修或實習而設立的補助方案，主要目的是提升學生的國際視野與競爭力，包含四項主要的子計畫。教育部今天(5日)公布114年第2梯次學海計畫核定補助結果，共有73所大專校院、807名青年學子獲得計畫補助。

教育部國際及兩岸教育司科長林曉瑩表示，教育部公布今年第2梯次國內大專校院學海計畫核定補助結果，共有73所大專校院，807名青年學子獲補助出國研修或海外專業實習的機會，補助金額達新臺幣8,612萬7,785元。

教育部表示，今年各大專校院申請踴躍，加以許多大專校院學生對於在大學階段出國學習交流懷抱高度興趣及企圖心，為了回應青年學子期待，特於今年9月份公告受理第2梯次甄選，受理「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」3項子計畫，並增加提高各別子計畫的補助額度。

教育部指出，第2梯次學海惜珠共12位同學獲補助，每人最高補助55萬元；學海築夢計56校獲補助，每校最高補助320萬元。新南向學海築夢計畫計41校共65個計畫案獲補助，每案最高補助200萬元。獲補助學生自即日起到115年10月31日止可依核定計畫內容，啟程赴國外大專校院研修或企業機構實習，開展國際學習經驗。

教育部特別指出，為了協助更多家庭經濟狀況較為不利的學生也能擁有出國交換或實習的機會，今年11月4日公告學海計畫補助要點修正規定，自115年1月1日起適用。修正規定主要放寬「學海惜珠」申請資格，新增若學生符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或學生的父親或母親領有身心障礙證明，自115年起皆可申請學海惜珠計畫，鼓勵更多具有發展潛能的學子不受家庭環境限制，能站上國際舞臺，勇敢追逐夢想。另外修正放寬學生在國外實習的天數為至少連續28日(4週)，以符合國際實習趨勢。更多修正規定內容，可參考行政院公報資訊網，搜尋「教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點」。