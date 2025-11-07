教育部「教育實習績優獎」頒獎 76人獲獎

獲得實習輔導教師卓越獎的彰化女中胡晏涵老師(右)

教育部政次張廖萬堅頒獎

教育部政次張廖萬堅致詞

114年度教育實習績優獎頒獎典禮大合照

教育實習輔導教師卓越獎得主合影

教育部今（7）日舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」由張廖萬堅政務次長親自授獎。由於這獎項設立20週年，表彰在教育實習領域中無私奉獻、如同「指導明燈」般的指導教師與輔導教師，及潛力無限的實習學生。今年共39所師資培育大學推薦131件資料參賽，遴選出76人（組）獲獎，包含實習指導教師5人、實習輔導教師5人、實習學生61人及教育實習合作團體5組。

教育部政次張廖萬堅致詞時表示，教育實習績優獎自民國95年設立以來，一路見證了臺灣教育現場的變革與精進。二十年來，已有1,354位教育實習工作者獲獎，超過八成以上的得獎者投身教育現場。

獲得實習輔導教師卓越獎的彰化女中胡晏涵老師分享，因為到彰師大分享微型課程，讓彰化師大許多學生希望到彰化女中實習，並希望由她繼續指導，當中還有不需要實習學分的馬來西亞師資生，因為希望在教育現場中實習，也成為她的指導學生，後來考取正式教師，到新加坡的國高中任教。

實習學生楷模獎得主則展現了新世代教師的創新視野。淡江大學英文系學生黃琬淇分享，她運用多元教學策略，如Padlet、Kahoot、Quizlet Live等數位工具進行翻轉教學與專題導向學習，並融入跨文化交流及AI工具應用，展現高度課程創新能力。