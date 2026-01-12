教育部「數位人文雲起分享會」 展現跨域匯流成果

AI共創共學驅動人文社科教學創新

學生作品-工程結合藝術Panoee虛擬導覽桃仔園

學生數位人文跨域整合數位敘事

學生作品-AI生圖推廣鹿谷斜陽下的鹿光米

數位人文跨域人才智慧領航計畫期中成果展合照

教育部推動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，引導大專校院在AI時代發展智慧科技應用於人文價值與跨域實踐，今天（12日）在國立中央大學依仁堂舉辦「數位人文雲起分享會」，展現學校師生實踐「跨領域對話，啟發共創」的亮眼成果。

教育部資訊及科技教育司科長高志璋表示，這次分享會集結了31所前後期參與計畫的大專校院及各界學者，由各校分享課程設計、跨域教學模式、數位工具應用與學生培育策略的第一線經驗，讓參與師生看見數位人文如何從教室走向社會、從概念化為作品。

教育部資科司分享，像是國立臺東大學「山海文化互動遊戲企劃」，學生先走入部落與山海之間，透過田野調查蒐集原住民文化知識，在訪談、紀錄與整理的過程中，學會以尊重與同理去理解文化脈絡；回到創作端，學生把故事化為可互動的遊戲機制與數位敘事，運用腳本設計、介面互動與原型工具，讓文化不只被「保存」，更能被「體驗」。

中原大學「桃仔園生態敘事數位創作專題」，學生從在地生態議題出發，走訪環境、觀察物種與土地關係，將「生態」從課本名詞轉成與日常緊密相連的生命經驗；在創作階段，學生結合影像、聲音、文字與數位工具，把環境資訊轉化為可閱讀、可感受的敘事作品。當資料不再只是數字，而能被設計成一段讓人願意停下來聆聽的故事，學生也更深刻體會到科技賦能的意義：它讓創作者用更有力量的方式傳遞環境關懷，並以人文觀點回應永續議題，讓「看見」成為「在乎」的起點。

這次分享會也將前期16校已發展的10個微學程與11個學分學程、教師們的教學心法與課程設計成果，出版《數位人文未來圖誌》、《數位人文武功祕笈》及《數位人文跨域轉型》三本專書，系統性整理教學現場的觀察、省思與實踐成果，提供教師課程轉型與跨域教學的重要參考，展現人文與科技共構未來教育的多元樣貌。

成果分享最後的「青年饗宴」，由來自不同學校與學習背景的學生，分享在數位人文跨域課程、專題實作及團隊合作中的學習歷程與觀察反思，讓學生更精準的使用科技工具，成為理解土地、連結社群、回應公共議題的方式，而數位人文要做的，正是讓這種「有能力也有方向」的跨域學習，成為更多學生走向未來的底氣。詳情可上數位人文計畫網站查詢。