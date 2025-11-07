教育部「校園美感環境再造」績優學校 讓美深植校園
教育部為了協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園，自105年起委託國立臺中教育大學辦理「校園美感環境再造計畫」，並引導師生共同思索「我們的學校，應該擁有怎樣的美感樣貌？」計畫執行至今已邁入第9年，全國累計共有859所學校申請參與，完成107件美感校園典範案例。
教育部表示，113到114年度完成改造的10所學校，在師生、設計團隊與計畫輔導團隊的共同努力下，重新梳理了美感教育、地域文化與校園環境之間的定位與關係；並為鼓勵受補助學校持續推動校園美感環境，經由書面審查及實地訪視方式，選出1所特優學校、2所優等學校及2所甲等學校，獲獎學校為：特優獎「苗栗縣苑裡鎮山腳國小」、優等獎「桃園市蘆竹區新興國小」及「臺中市新社區新社國小」、甲等獎「臺東縣立桃源國中」及「國立馬祖高中」。
教育部表示，這次改造成果凝聚4大主題亮點，包含「跨域整合x創意實踐」跨域整合與協力實踐，將戶外場域轉化為學生探索與創意實踐的基地；「學校意象x精神象徵」學校入口意象與教育空間的鏈結，強化校園識別度與師生歸屬感，讓我們一同看見校園美感環境蛻變後的嶄新風貌；「文化傳承x在地認同」校園美感改造結合地方文化特色，讓學生在日常中自然培養傳統文化自信；「自然共融x戶外教育」美感校園將自然與學習零距離串聯，延伸為環境教育的第二教室。這些改造成果不僅展現出美感教育的深度與廣度，也讓校園空間與在地文化、自然地景相互共融，形塑出兼具教育意涵與地方精神的美感環境。
教育部舉例，苗栗縣苑裡鎮山腳國小校內建有「日治後期宿舍群」，是當地碩果僅存的歷史建築，與之相對的新建教學樓，形成強烈新舊對比。毀損嚴重的涼亭花架，阻隔了新舊場域之間的連結與整體性，同時降低校園空間的使用性。學校透過計畫拆除舊有木構造涼亭及花架，於生態池上重建一座戶外展演平臺，串聯新舊空間的視覺通透性，水岸轉化為創意與學習的基地，帶領孩子創造親水的活動與科學的探究，利用回收寶特瓶製造「水上浮舟」，創造校園內的水元素體驗。師生們在互動中協力合作、觀察、發現，實踐了與人共好、與自然共生的美感經驗，創造傳統日式宿舍群與校園教學建築群的共融。
而桃園市蘆竹區新興國小，穿堂為進入學校主要出入口，昏暗無鮮明色彩與代表性意象，後方中庭樹叢野草滋生，且歷史悠久的動物雕像隨意安置，讓學生難以親近。學校透過計畫，以細膩的環境感知，將「風」這一抽象元素化為可見的藝術語言，讓穿堂經由學生手作的「稻浪裝置」轉化為隨風律動的空間，微風吹拂間的沙沙聲，彷彿讓農田的節奏流入校園；新增的塗鴉牆提供學生自由創作的空間，激發藝術表達與創意思維。學校更以減法設計改造中庭，結合地形高低與黃金比例鋪面，將雜草叢生的空地變成可遊可學的美感場域。
臺東縣立桃源國中緊鄰巴喜告部落，又稱桃源部落，是一所位於南橫山區的布農族重點學校。學校透過校園美感環境再造，將閒置的綜合教室外部地形重新整地，藉由植草、壘石、步道與平臺延伸，將原本的草坡蛻變為大地階梯教室，並從階梯平臺延伸出的步道，亦轉化為布農文化祭典植物生態體驗區，成為自然與文化交融的學習空間。此外，學校透過部落耆老協力，將布農族傳統染織技藝帶入課堂，讓學生親身體驗從植物採集、染料製作到曬布定色的完整工序，不僅培養美感經驗與文化傳承意識，更將布農族染織的紋理與色彩融入校園地景，深化學校與部落之間的關係美學。
