教育部「清寒優秀學生勵學獎學金」試辦 公務預算獎學金擇一領取

教育部「清寒優秀學生勵學獎學金」試辦

教育部於114學年度試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對在學校表現優異的清寒學生，發給政府獎學金，最特別的是，這項獎學金不需要學生提出申請，而是由學校主動找出符合獎學金資格的學生。不過由於這項獎學金不能和其他縣市政府、公部門提供的獎學金重複，所以獲選學生可依最符合自己需求者做選擇。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠表示，教育部於114學年度試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，因為教育部這項試辦計畫推出較晚，如果獲選獎學金的學生同時符合縣市政府、或其他用公務預算提供的獎學金，也同時符合了教育部獎學金的資格，學生可以選金額較高的。舉例來說，像今年有些已經領了縣市政府的獎學金，那麼就會問學生要不要換領教育部的，要的話就把縣市政府的獎學金退回，但學生若領的是民間團體或學校自籌經費的獎學金，教育部則尊重學校內規，不一定會排斥，主要是公務預算提供的獎學金只能擇一。

楊玉惠司長補充說明，教育部會根據114學年度試辦的狀況來評估115學年度是否調整成績門檻或名額。獎學金採「學年度」為獎勵期程，提供學生完善的支持與照顧，學生在前一學年度如有各類表現優異，即可獲得次一學年度的獎學金，與目前多數獎學金採「學期」申請及核發作法有別，展現政府照顧弱勢學生，提供學生完善支持與照顧的決心。