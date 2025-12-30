教育部「第八屆青少年諮詢會」 遴選啟動

「第八屆青少年諮詢會」遴選報名

為了強化青少年參與教育公共事務的機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業。只要年滿12歲未滿25歲、關心教育議題並希望表達意見的青少年，可於明年(115年)1月24日前把握機會報名。相關資訊及遴選簡章請到國教署或友善校園學生事務與輔導工作資訊網-學生事務資訊網查詢。

教育部國教署學務校安組副組長易秀枝說明，歷屆青少年代表採公開遴選方式產生，任期自115年4月1日至116年3月31日止，並得連任1屆。遴選程序分為資格初審、書面審查及面試決審三階段，主要在了解報名者參與公共事務的動機、公共事務參與經歷、及對青少年議題的理解與想法等。獲選者後續將以青少年代表委員的身分，參與教育議題的討論，並與國教署業務單位進行研議，共同推動符應青少年需求的措施。

國教署表示，希望透過青少年諮詢會的運作，使更多青少年在實務參與中培養公共表達能力，深入理解政府與機關之運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。教育部相信納入青少年觀點後，能使教育政策方向更貼近學生實際需求，協助了解制度規範與現場實務的落差，並進一步促進尊重多元意見、包容不同立場的社會環境。