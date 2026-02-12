教育部「臺灣台語輸入法」APP簡單4步驟 講吉祥話抽1萬元紅包

教育部推出「臺灣台語輸入法」APP，並同步舉辦「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，活動自2月14日起至3月3日（元宵節）止，民眾只要下載APP並完成指定體驗任務，就有機會獲得最高一萬元的商品禮券。

會說不會寫？語音輸入嘛會通

現代社會手機不離身，數位溝通已是日常，但許多民眾想打出臺灣台語時，常面臨「會說卻不知如何書寫」的困境。

為解決此問題，教育部開發了支援iOS與Android雙平臺的「臺灣台語輸入法」APP，特別導入「語音辨識功能」。民眾不需背誦複雜的拼音規則，只要對著手機「用說的」，APP就能迅速將語音轉化為準確的臺灣台語漢字，大幅降低輸入門檻。

簡單四步驟 輕鬆參加抽獎

為了讓大眾實際感受數位化輸入的便利，教育部邀請民眾參與「用臺灣台語拜年」活動，只需簡單四步驟即可獲得抽獎資格：

1. 前往App Store或Google Play下載「臺灣台語輸入法」APP。

2. 使用APP內的「語音輸入」或「臺羅輸入」功能，傳送3句臺灣台語吉祥話向親友拜年（注意：若非吉祥話則不符資格）。

3. 將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並加上標籤「#臺灣台語輸入法」。

4. 開啟APP，至「設定」→「意見回饋」中，回傳真實姓名、手機號碼、發文平臺與連結，即完成報名。

萬元好禮等你拿 名單4月揭曉

本次活動獎項豐富，頭獎為商品禮券1萬元（1名），另有二獎2千元（5名）、三獎1千元（10名）及參加獎2百元（50名）。

得獎名單預計於4月2日公布至教育部全球資訊網首頁，歡迎民眾踴躍參加試手氣。

科技結合傳統 拜年更有「台」味

今年過年，不妨嘗試用長輩最熟悉的語言送上祝福，拉近彼此距離。 無論是祝賀長輩「身體健康食百二（Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī）」，或是祝福好友「平安順序趁大錢（Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn）」，都能透過APP輕鬆實現，讓拜年訊息充滿濃濃的臺灣特色，共同支持本土語言邁向數位化新紀元。