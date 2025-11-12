教育部「臺灣教育科技展」 明於臺北資訊月展出四天

教育部114年臺北資訊月「臺灣教育科技展」教育聯合展區，以「數位共學島：跨域未來，一起探索」為主題，以「AI學習夥伴 × 因材網」與「XR沙龍」雙主軸亮點。「AI學習夥伴」結合生成式AI技術，透過自然對話提供個人化學習輔導與即時回饋，讓學生隨時隨地自主學習；「XR沙龍」以VR與AR打造沉浸式教學場景，從AI輔助實驗到虛擬國際交流，開啟學習無邊界的新時代。

教育部表示，展區以「島」為意象，融合科技、教育、AI與探索學習，營造充滿活力與創造力的未來教育新天地，從學生跨域實作到教師智慧教學，集結全臺教育創新的亮點與能量，以學習旅程為主軸的五大主題展區，象徵教育創新的五種能量，邀民眾啟航探索，體驗科技共學帶來的無限驚奇與啟發。

廣告 廣告

這次展覽於台北世貿一館盛大登場，展覽11月13日至11月16日舉辦四天、每日上午10時至下午6時開放民眾免費入場，教育部匯聚全臺教育創新成果，五大展區展現「中小學數位學習精進方案」推動成果與願景，展現臺灣教育科技的創新實力。