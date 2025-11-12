教育部、警政署攜手強化校園防護 聯繫會議共研防毒新對策
教育部與警政署自101年起建立校園毒品情資及案件交流平台，現行每三個月定期召開聯繫會議，共同研商維護校園安全、防制青少年犯罪及保護兒少安全等有關事務，已藉歷次聯繫會議共同訂定「中央地方三級定期聯繫」、「偏差行為通知」、「警察人員進入校園執法」及「緝毒溯源情資通報」等多項合作機制，可針對影響安全事件及時因應，推動各級學校、警察機關加強辦理預防工作。
刑事警察局說明，此次會議輪由警政署主辦，於114年11月10日召開完竣。會議由教育部學生事務及特殊教育司專門委員鄭文瑤與警政署刑事警察局副局長蕭欽杰共同主持，邀請台灣高等檢察署檢察官卓俊忠到場指導，共同討論「近期發現新興毒品及違法菸品防制」、「預防教職員工生因普發現金遭詐騙」、「提升幼童專用車聯合稽查效能」及「校園跟蹤騷擾情資交換」等重要議題，透過跨部門協調聯防機制充分討論，已對於可能影響校園安全及毒品、詐欺等誘發青少年犯罪因素研訂防制策略，共同協力提升全般安全治理成效。
刑事局副局長蕭欽杰表示，因資通訊發達，犯罪型態變化越來越快，行政部門要加強聯繫，才能趕在前頭防堵破口。因此，警察與學校要持續密切合作，結合執法與輔導專業，才能共同因應犯罪趨勢，有效預防青少年犯罪或被害事件。刑事局職司警察機關犯罪偵查及預防業務，將持續彙整勤業務所見情況，透過教育體系即時示警，共同保護青少年免於一切危害。
更多桃園電子報報導：
太子集團發聲明！否認一切不法為陳志喊冤 反控美國不當沒收資產
其他人也在看
《上海灘》唱一世！78歲葉麗儀走過「浪奔浪流」 罹癌後重生
「殿堂級歌后」葉麗儀當年憑藉《上海灘》紅遍華語樂壇，不過人前歡笑、背後挫折，她先後罹患乳癌與憂鬱症，不僅自身遭受病魔打擊，同時也憂心孫子患有腦瘤，老公因脊椎問題不良於行。唱了一輩子《上海灘》，如今78歲葉麗儀不僅狀態極佳，更回到歌曲誕生地開唱，讓歌迷倍感動容。自由時報 ・ 1 天前
賴清德頒總統科學獎 喊「30年內至少增加3位諾貝爾獎得主」
賴清德致詞時首先向兩年一次的「總統科學獎」得獎人梁賡義院士、葉均蔚院士表達最誠摯的祝賀，並感謝兩位院士的努力與堅持，成就對世界科學發展的貢獻。同時也感謝廖俊智召集人及吳誠文副召集人，召集總統科學獎委員會及相關工作人員，以最公正、最嚴謹的態度，完成這項艱鉅...CTWANT ・ 1 天前
台股震盪漲逾200點 觸及28000點
（中央社記者潘智義台北12日電）美股費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%，台積電盤中漲10元，印刷電路板族群走強，帶動台股觸及28000點，漲逾200點。中央社 ・ 1 天前
週刊爆「外交龍燮鬥」 外交部「遺憾與抗議」：誤導輿論並損及國家整體利益
《鏡週刊》今（12）日報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍，從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，外交部發出...華視 ・ 23 小時前
《通網股》挾普發萬元在即 中華電歲末回饋方案登場
【時報記者王逸芯台北報導】全民普發1萬元即將入帳，電信市場掀起年終換機潮。中華電（2412）宣布推出「歲末大回饋」活動，結合5G手機、家電與贈點方案，鎖定想趁機升級AI新機或智慧家電的消費族群。 中華電指出，申辦精采5G月繳1,399元以上資費方案，用戶可享Google Pixel 10 Pro 256G、SAMSUNG A56 256G或SAMSUNG 55吋4K UHD智慧顯示器購機折價2,000元，再搭配指定舊機換新機加碼3,000元，最高總折扣達5,000元。針對果粉族群，購買iPhone 17及iPhone 16全系列搭配指定資費，同樣享舊機回收加碼折價2,000元，並能體驗Apple Intelligence繁體中文版的AI智慧功能。 除購機優惠外，中華電也針對指定精采5G資費提供Hami Point贈點活動。申辦月繳999元以上方案者，最高可獲15,000點（每點等同1 元），並可於Hami Point點數商城兌換商品或參加抽獎。中華電表示，希望藉此活動鼓勵用戶趁普發時機升級5G與換新機。 同時，中華電行動用戶現可訂閱YouTube Premium個人方案年約，每月優惠價時報資訊 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 15 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 2 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 13 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 21 小時前