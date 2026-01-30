教育部「青年生涯領航計畫」申請 2/28截止

115年青年生涯領航計畫申請，熱烈報名中

青年曾哲瀚於偏鄉教學，陪伴孩子學習程式設計，啟發對科技與未來的想像.jpg

教育部青年發展署表示，「115年度青年生涯領航計畫」報名已進入最後倒數，即將於2月28日截止申請。「青年生涯領航計畫」以「升學職涯不設限，探索體驗是關鍵」為核心，鼓勵青年在升學前，透過為期兩年的自主體驗學習，實際投入職場體驗、志願服務、國內外壯遊探索、達人見習、創業見習及社區見習等多元行動，在真實場域中探索與實作，打磨出AI時代最需要的關鍵非認知能力，為後續升學或就業做出更適合自己的人生選擇。青年發展署將提供參與計畫青年最高28.5萬元、就學、兵役配套及輔導委員陪跑等支持措施，幫助青年實踐夢想。

青年署指出，計畫陪伴許多青年從行動中找到方向，以亮點青年曾哲瀚為例，他在高中階段面臨家庭變故與升學壓力下，選擇透過計畫提前進入職場，一邊工作存下大學學費，一邊探索未來方向；他從民俗體育選手轉向資訊領域，以自學程式、投入公益教學方式，持續在計畫歷練中。現在，曾哲瀚就讀國立大學資訊相關科系，同時籌組新創公司及成立協會協助偏鄉資訊教育，大步邁向他自主規劃的人生藍圖。

為了協助青年將想法轉化為具體可行的體驗學習計畫，青年發展署特別整理「開春大禮包」，從計畫說明、學長及家長經驗分享、企劃撰寫等等關卡，一步一步陪伴青年從0到完成申請企劃書，為自己量身打造一份終身受用的學習地圖。另因應春節連假及國定假日期間，企劃諮詢服務將受理至2月1日截止，建議有意申請諮詢的青年把握機會。

「青年生涯領航計畫」相關計畫介紹、開春大禮包及線上報名等資訊，請至官方網站查詢。