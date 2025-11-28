教育部「2025年學人經驗影片」 7影片入選

為了以多元方式宣導政府提供的各項留學獎學金資訊，教育部首次辦理「隨知識走向世界，讓夢想打造人生：2025年學人經驗影片甄選」，活動共吸引30位學人踴躍參與，最終計14件影片進入決選，經決選審查擇選出優選及佳作等7支影片，並於今（28）日公告甄選結果名單。獲獎影片近期將上傳TaiwanGPS海外人才經驗分享及國際連結官網，歡迎上網參閱。

教育部表示，甄選分成4個組別，包括「教育部公費留學考試」、「教育部留學獎學金甄試」、「教育部與百大合作設置獎學金」及「教育部歐盟獎學金甄選」，各組各選出優選1名及佳作1-2名，亦可從缺。

「公費留學考試組」獲優選者為吳昀慶學人，影片內容以真誠親切的方式分享公費留學考試的四大祕訣，強調公費留學考試對於家境不寬裕的學生具有實質改變人生的意義，並以自身經驗勉勵同學把握機會，進而將所學回饋國家。「留學獎學金甄試組」獲優選者為王姿閔學人，其以插畫簡報的方式清楚的呈現分享內容，以個人經驗搭配簡章規定，介紹獎學金的申請流程，淺顯易懂。「百大合作設置獎學金組」獲優選者為陳盈芳學人，內容以自身經驗出發，採用全英文口語的方式，分享申請獎學金、聯絡指導教授、強化履歷等經驗，希望能幫助更多人順利踏上出國研究之路。「歐盟獎學金甄選組」獲優選者為陳芷芸學人，其分享獲得教育部歐盟獎學金的歷程，強調申請重點在於熱忱、動機與潛力，並以具體步驟解析準備要領，從語言檢定到面試技巧等皆提供很好的建議。其他佳作作品內容也相當多元。

教育部表示，將持續致力於支持臺灣學子勇敢追夢、拓展國際視野。115年度留學獎學金甄試簡章預計將今年12月底公告。為了協助學子在海外深造時無後顧之憂，甄試預計錄取總名額達225名。相關報名資訊請參閱教育部國際及兩岸教育司網站。