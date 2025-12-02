教育部「MATA獎」第12屆頒獎 團隊皆Tunaw全力以赴

教育部部長鄭英耀致詞

非紀錄片類首獎由(右起)國立臺北教育大學賴仕學、國立東華大學陳威廷跨校合作的作品《粉紅豬勇士》脫穎而出

第12屆「MATA獎—大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」，今（2）日在國家圖書館多功能展演廳舉行頒獎典禮，由教育部部長鄭英耀親自頒獎，今年「MATA獎」總獎金達81萬元，共64位學生、21件作品獲獎。

第12屆「MATA獎」頒獎，由全球唯一的邵族樂團「瑪蓋丹+Saspin樂團」開場，以深邃優美的邵族古謠新唱揭開序幕。

教育部部長鄭英耀致詞時表示，為了深化學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，教育部自103年起舉辦「MATA獎」，今年邁進第12年，以「Tunaw！全力以赴！（邵族語，努力專注的意思）」為主題，延續歷屆大專校院學生影音作品競賽，並持續向下延伸參賽對象至高級中等學校學生拍片企劃書競賽，引導學生從原住民族主體角度進行思考，呼應全民原教的核心理念。

非紀錄片類首獎由國立臺北教育大學賴仕學、國立東華大學陳威廷跨校合作的作品《粉紅豬勇士》脫穎而出，他們介紹，作品是藉由一名當代阿美族青少年想利用殺猪的直播過程來證明自己是勇士的故事發展，巧妙納入原住民族議題,除了呈現阿美族共食共享的文化以及部落社群的凝聚力之外，也點出部落青年人力外流、族群身分認同的世代差異、校園歧視與刻板印象等課題。評審表示，影片精準掌握電影敘事的魅力，讓嚴肅的議題跳脫教條式的質問，並從拍片過程詮釋何謂真正勇士的答案，榮獲評審團高度肯定。

這屆大專校院影音競賽組有9部影片脫穎而出，關注的議題包括原住民族青年返鄉學習織布與採集歌謠的心路歷程、都市原住民學生如何與部落重建歸屬感、巫師文化的傳承與挑戰、奎諾斯社族人重返祖靈地的步履、拍刺的藝術與力量、阿美族共食共享的情感與價值、布農族人杜耀順復振家園的專題報導等多元面向；本組評審團召集人馬紹．阿紀委員在致詞時表示，本屆參賽作品透過拍片的過程，述說不同的故事，卻不約而同傳達出強烈的共同信念-回家。這不僅是地理的歸返原鄉，更是一種個人與族群集體認同交織形成的召喚與覺醒，令人印象深刻。