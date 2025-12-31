教育部114年全國社區大學評選 南市7所獲獎台南社大獲頒特優獎





教育部推動終身學習計畫，辦理全國社區大學評選，114年度評選結果公佈，台南市有7所社區大學獲獎，表現優異。115年春季班課程將於2月起招生，歡迎民眾踴躍報名參加。

教育局表示，社區大學是推動終身學習的重要力量，透過多元課程，讓民眾找回學習動能，各校從環境永續、食農教育、文化保存，到世代共融、弱勢陪伴與科技素養推廣，展現高度韌性與創新能力。此次評選，台南社大榮獲特優獎，新營、曾文、新化及南關社大獲得優等獎，北門與永康社大則獲頒甲等獎。7所社區大學獲獎是校務團隊、講師、志工及學員共同努力的成果。

廣告 廣告

教育局說，7所獲獎的社區大學都具備特色亮點，新營社區大學以糖業文化保存為核心，培訓解說人才，推動文化走讀，連結地方記憶。北門社區大學則聚焦鹽分地帶文化，發展宗教與漁農課程，保存沿海生活知識。社區大學每年開課數約1500門，學員約2萬5000人次。課程規劃有文化藝術、生活美學、數位科技、健康促進、環境永續與社區參與等。

更多新聞推薦

● 跨年前夕怒吼！大城鄉上百村民持鋤抗議風機進逼聚落 要求彰品風電立即停工